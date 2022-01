CEVA Logistics uruchamia magazyn e-commerce we Wrocławiu

Kontynuując globalny rozwój usług dla e-commerce, CEVA Logistics ogłosiła, iż wygrała pięcioletni kontrakt na obsługę logistyczną ABOUT YOU, jednej z najszybciej rozwijających się europejskich platform modowych. CEVA będzie zapewniać usługi fulfillment w magazynie o powierzchni 40 000 mkw., położonym w Magnicach pod Wrocławiem. Zastosuje tu nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyzacji i technologii, co zapewni ABOUT YOU jeszcze większą wydajność i skróci do minimum czas realizacji zamówień internetowych.

Autor: opr. RW

CEVA Logistics uruchamia magazyn e-commerce we Wrocławiu /fot. mat.pras

Zautomatyzowany magazyn w strategicznej lokalizacji

Zgodnie z warunkami długoterminowej umowy, zespół logistyki kontraktowej CEVA w Polsce będzie odpowiadać za zarządzanie nowym, zautomatyzowanym i wysoce zaawansowanym technologicznie centrum dystrybucyjnym. Jego uruchomienie ma zapewnić ABOUT YOU responsywną obsługę logistyczną, niezbędną do międzynarodowej ekspansji.

Dodatkowo, otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego przyniesie biznesowe i ekonomiczne korzyści lokalnym społecznościom. Obecnie trwa proces rekrutacji i szkoleń ok. 1000 pracowników, którzy będą wspierać obsługę operacji w magazynie działającym 24 godz. na dobę. Dzięki jego strategicznemu położeniu, w pobliżu Wrocławia w południowo-zachodniej Polsce, CEVA może z łatwością obsługiwać zamówienia składane przez klientów ABOUT YOU w kilku krajach Europy.

Zarządzenie zrównoważone

Warto podkreślić, że obie firmy - ABOUT YOU i CEVA - zobowiązały się do zarządzania centrum dystrybucyjnym w sposób zrównoważony. W tym celu zostaną wdrożone rozwiązania typu greenfield, jak na przykład panele słoneczne zapewniające czystą energię.

Peder Winther, dyrektor zarządzający na Europę, CEVA Logistics, powiedział:

„E-commerce wciąż jest kluczowym katalizatorem rozwoju na rynku mody i odzieżowym. Doświadczenie naszego zespołu w tej branży w połączeniu z ogromnym potencjałem w zakresie e-commerce i logistyki kontraktowej poprawi obsługę klientów ABOUT YOU, dzięki sprawnej realizacji zamówień i skróceniu czasu dostaw. Magazyn w podwrocławskich Magnicach będzie działał w oparciu o najnowsze wdrożenia technologiczne i innowacje, a nasz zespół około 1000 pracowników zapewni jeszcze większą efektywność i wartość klientom ABOUT YOU."