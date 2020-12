CEVA Logistics uruchamia najszybszy serwis drogowy między Chinami a Europą dla przesyłek LTL

Nowa szybka usługa dostaw LTL z Chin do Europy znacząco skraca obecny czas realizacji transportów drogowych, dzięki czemu klienci mogą skorzystać z kompleksowych usług drobnicowych z takim samym czasem realizacji jak ma to miejsce w przypadku transportów całopojazdowych (FTL).

Nowy serwis CEVA realizuje dwa - trzy razy w tygodniu (w zależności od potrzeb) we wtorek/czwartek i sobotę. Dodatkowo, w sobotę przyjmowane są także towary zawierające baterie litowe (ADR Klasa 9). Kierowcy, którzy mają obsługiwać te połączenia, przeszli specjalne szkolenia i posiadają wszystkie wymagane licencje na przewóz towarów niebezpiecznych, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo dostaw.

Szybkie dostawy na trasie Chiny – Europa w 12 dni

Szybkie połączenia LTL z Chin mają być realizowane z centrów przeładunkowych zlokalizowanych w kilku miastach tj. Shenzhen, Suzhou, Qingdao, Tianjin, Alashankou i Khorgos. Z kolei w Europie docelowe huby znajdują się w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Przesyłki do i z Europy będą obsługiwane za pośrednictwem Alashankou lub Khorgos. Czas trwania dostaw drogowych w systemie hub-to-hub wyniesie 12 dni, a dostarczenie ładunków z centrów przeładunkowych do miejsc docelowych ma zająć od 2 do 3 dni.

„Poświęciliśmy dużo czasu i zadbaliśmy o to, aby w jak najlepszy sposób dopasować usługę do potrzeb naszych klientów" mówi Kelvin Tang, Ground & Rail Product Leader CEVA Logistics North Asia. „Po sześciu miesiącach przygotowań możemy zaprezentować rozwiązanie, które jest wyjątkowe pod każdym względem. Czas realizacji, stawki i nasze zaangażowanie są bezkonkurencyjne, dzięki czemu mamy najszybszy serwis na rynku".

Jako pionier w transporcie drogowym między Chinami a Europą, CEVA Logistics dostrzega duży potencjał w nowym serwisie LTL i nadal zamierza umacniać swoją pozycję lidera w dostawach drogowych między Chinami a Europą. Operator pracuje już nad rozszerzeniem usługi na Azję Południowo-Wschodnią, co prawdopodobnie nastąpi jeszcze przed końcem tego roku.

Nowa usługa drogowa LTL ma być realizowana przez CEVA przez cały rok, jedynie w okresie zimowym, w przypadku złych warunków pogodowych, czas realizacji dostaw może się wydłużyć o 1-2 dni.