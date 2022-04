CEVA Logistics uruchamia nowe magazyny

CEVA Logistics uruchomiła nowy magazyn w Jundiai w Brazylii, ustanawiając nowy standard zrównoważonego magazynowania w Ameryce Łacińskiej (LATAM). Magazyn ma pełnić rolę center of excellence w regionie. Także w Polsce już wkrótce CEVA otworzy zautomatyzowane centrum dystrybucji e-commerce w Magnicach k/Wrocławia, zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Położony 57 km na północny zachód od São Paulo magazyn typu greenfield spełnił wszystkie kryteria CEVA. Obecnie pracuje tu ok. 250 osób, które zapewniają obsługę klientów w zakresie magazynowania i dystrybucji.

Do grona klientów, dla których prowadzone są operacje, należą takie firmy jak: Caudalie, ConvaTec, Fareva, Geo, Hilti, Logitech, Omron, Sephora, Stanley Black & Decker, Triumph oraz Terex.

Nowy magazyn w Jundiai o powierzchni 25 tys. mkw. posiada 37 doków przeładunkowych, a także 62 stanowiska pracy administracyjnej, sale konferencyjne i szkoleniowe oraz przestronne pomieszczenia socjalne dla pracowników. Jego pojemność wynosi 38 tys. palet. Wybór lokalizacji padł na miejsce, które ułatwia realizację strategicznego planu rozwoju firmy, który jest ukierunkowany na wdrażanie inicjatyw w zakresie zrównoważonego budownictwa oraz ograniczenia śladu węglowego.

Oszczędność zasobów

W ramach zobowiązania do zmniejszenia śladu węglowego, CEVA wprowadza nowe zasady zrównoważonego rozwoju w swoich oddziałach prowadzących operacje logistyki kontraktowej. W magazynie w Jundiai zastosowano półprzezroczyste płyty sufitowe i oświetlenie LED. Wdrożony też został program ponownego wykorzystania wody deszczowej oraz system termoakustyczny, który ma regulować temperaturę wewnątrz budynku. Dodatkowo prowadzone są badania, które mają określić ilość energii słonecznej, jaką można pozyskać z planowanej instalacji paneli słonecznych.

Fabio Mendunekas, senior vice president w regionie LATAM, CEVA Logistics, mówi: „Naszym celem jest angażowanie i wzmacnianie pozycji lokalnego zespołu, tak aby tworzyć wartość dla naszych klientów, inwestować w naszą społeczność oraz prowadzić działalność w sposób etyczny i zrównoważony dla naszej planety. Nowy magazyn w Jundiai jest doskonałym przykładem zaangażowania i inwestycji w doskonałość operacyjną. Klienci mają zapewnioną lepszą obsługę, a nasz wpływ na środowisko znacząco się zmniejszył".

Zrównoważony rozwój w magazynie e-commerce

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju CEVA będzie zarządzać także nowym centrum dystrybucji e-commerce i fullfilment, który już wkrótce ma być otwarty w Magnicach k/Wrocławia. Działający 24 godziny na dobę magazyn o powierzchni 40 tys. m.kw. dedykowany jest obsłudze ABOUT YOU, jednej z najszybciej rozwijających się platform modowych w Europie. Zastosowane będą tu najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i automatyzacji, co zapewni większą wydajność procesów i do minimum skróci czas realizacji zamówień internetowych, z Polski i innych krajów Europy.

ABOUT YOU i CEVA zobowiązały się do zarządzania nowym centrum dystrybucji w sposób zrównoważony. Firmy wdrożą więc liczne rozwiązania typu greenfield, wśród których wymienić można panele słoneczne zapewniające czystą energię. Jego uruchomienie przyniesie duże korzyści biznesowe i ekonomiczne lokalnej społeczności. W magazynie znajdzie zatrudnienie ok. 1000 pracowników.