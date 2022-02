CEVA Logistics uruchamia nowe połączenia między Azją a Europą

Rozwijając globalną ofertę usług transportu lądowego CEVA Logistics uruchamia kolejne połączenia transgraniczne między Europą, Bliskim Wschodem i Azją. Dzięki doświadczeniu zespołów frachtu drogowego i kolejowego w zakresie łączenia usług, CEVA oferuje teraz kompleksowe rozwiązania w lądowych przewozach towarowych.

Autor: opr. RW

Data: 16-02-2022, 13:11

CEVA Logistics, wykorzystując własne naczepy typu mega-box i 45 kontenerów High Cube Pallet Wide (HCPW), realizuje codzienne, bezpośrednie połączenia kolejowe z terminala kolejowego Halkali w Stambule (Turcja) do terminala kolejowego w Duisburgu (Niemcy). Czas tranzytu w przypadku tego połączenia intermodalnego wynosi 6 dni. Po przyjeździe do Duisburga kolejne operacje nadzorowane są przez zespół European Control Tower CEVA, który wspiera organizację dostaw do miejsc docelowych z wykorzystaniem rozbudowanej sieci drogowej CEVA.

Cotygodniowe przewozy kolejowe z Wietnamu do Niemiec via Chiny

W ostatnim czasie CEVA uruchomiła połączenia kolejowe z wykorzystaniem pociągu blokowego między Wietnamem a Europą, przez Chiny. Usługa może obejmować też inne rozwiązania multimodalne, w tym opcje truck-rail lub sea-rail, dla klientów oczekujących bardziej efektywnych połączeń między Azją Południowo-Wschodnią a Europą. W 2021 r. wolumen przewozów kolejowych na trasie Chiny Europa w ramach rozwiązań CEVA zwiększył się ponad dwukrotnie w stosunku do 2020 r, w tym czasie firma obsłużyła 135 pociągów blokowych, dla porównania w roku 2020 było ich 50.

Dodatkowo, oprócz pociągów blokowych, CEVA ma możliwość konsolidacji kontenerów i zapewnienia transportu drogowego do terminala kolejowego w Wietnamie oraz zarządzania odprawą celną w miejscu nadania i przeznaczenia, także w tranzycie. Firma wykorzystuje również rozwiązania sprzętowe end-to-end, co eliminuje konieczność przeładunków.

Rozwiązanie multimodalne między Chinami a Azją Południowo-Wschodnią

CEVA uruchomiła nowe połączenie multimodalne w transporcie drogowym i kolejowym typu truck-rail-truck, aby zmniejszyć obawy klientów o zatory i przestoje na granicach, które występują na trasach między Chinami a krajami Azji Płd.-Wsch. Nowe rozwiązanie jest niezawodną opcją przewozu towarów w tym regionie, z czasem dostaw door-to-door wynoszącym od 4 do 8 dni. Obejmuje ono odbiór ładunków i ich transport w ramach sieci drogowej CEVA w Chinach, a następnie wykorzystanie pociągów blokowych CEVA do przewozu towarów z Pinxiang, Nanning, Kunming, Xiamen i Chongqing w Chinach do Tajlandii, przez Wietnam lub Laos. Tu przesyłki są odbierane i na kołach, w ramach rozbudowanej sieci połączeń drogowych CEVA, dostarczane do miejsc docelowych, także w Malezji i Singapurze.

Xavier Bour, global head of Ground, CEVA Logistics, mówi: „Nasze zaangażowanie w logistykę responsywną oznacza, że nieustannie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i oceniamy dynamikę zmian na rynku. Dlatego wciąż wprowadzamy kompleksowe rozwiązania logistyczne na strategicznych trasach, które są zarówno skuteczne jak i efektywne. Dzięki bezpiecznej, globalnej sieci, od odbioru do dostawy, nasze kompleksowe rozwiązania transportu lądowego zapewniają klientom lepszą kontrolę na niestabilnym rynku".