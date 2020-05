CEVA Logistics uruchamia nowe rozwiązanie dla utrzymania ciągłości łańcuchów dostaw w czasie COVID-19

Chiny i kraje Azji Południowo-Wschodniej stoją dziś w obliczu licznych wyzwań, związanych ze zmniejszeniem lub wstrzymaniem połączeń lotniczych, ograniczaniem przestrzeni ładunkowych i operacji oraz długim czasem oczekiwania na przejściach granicznych. W odpowiedzi na wynikające stąd potrzeby, CEVA Logistics przygotowała innowacyjne i jednocześnie praktyczne rozwiązanie w zakresie transportu multimodalnego - Truck-Rail-Truck (TRT). W ostatnim miesiącu z nowej usługi skorzystali już pierwsi klienci operatora z branży nowych technologii.

Wymogi dotyczące dokumentacji eksportowej dla TRT są takie same jak w przypadku wszystkich transportów drogowych, a odprawa celna może być dokonana w ciągu trzech godzin.

TRT – bez przestojów na granicy, czas tranzytu krótszy o cztery dni

Obecnie czas oczekiwania na przejazd na drogowym przejściu granicznym Chiny-Wietnam, między Pingxiang a Lang Son, wydłużył się 2-4 dni. Aby uniknąć opóźnień, przesyłki są zbierane przez CEVA w południowych i wschodnich regionach Chin i ładowane do 45' kontenerów typu hi-cube (HQ).

Przywiezione samochodami kontenery są przeładowywane na wagony i pociągiem transgranicznym, kursującym trzy razy dziennie, transportowane do Wietnamu. Tu ponownie zostają załadowane na ciężarówki i dostarczone do miejsca przeznaczenia. Dzięki temu rozwiązaniu czas przewozu ładunków, który wcześniej wynosił ok. 8 dni, skrócił się do 3-4 dni. Z nowej usługi transportu multimodalnego mogą korzystać klienci CEVA w Wietnamie, Malezji, Singapurze, Laosie i Tajlandii, eksportujący towary z Chin.

- Nasza nowa usługa TRT pozwala na uniknięcie długich przestojów na przejściach granicznych. Podczas pandemii COVID-19 jest więc najlepszym rozwiązaniem dla tych klientów, którzy muszą wysyłać pilne przesyłki między Chinami a krajami Azji Południowo-Wschodniej. Jako pionier TRT, będziemy nadal wzmacniać sieć połączeń drogowych i kolejowych w tym regionie, co pozwoli nam rozwijać ten rodzaj usług – podkreśla Guillaume Col, dyrektor operacyjny CEVA Logistics.

Silna pozycja CEVA Logistics w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej

W Chinach CEVA Logistics jest największym operatorem logistycznym dla branży automotive, z 16 proc. udziałem w logistyce dedykowanej tej branży. Natomiast w Azji Południowo-Wschodniej firma ma oddziały w 5 krajach, tj. w Wietnamie, Kambodży, Bangladeszu, Myanmarze i Laosie. Zgodnie z realizowaną strategią rozwoju regionalnego, w ubiegłym roku CEVA Logistics uruchomiła pierwszą, własną placówkę w Kambodży, w Phnom Penh oraz drugi oddział w Wietnamie – magazyn w Ho Chi Minh City, ważnym ośrodku przemysłowym i komunikacyjnym. W tym roku operator otworzył dwa własne oddziały w Bangladeszu, w Dhace i Chittagong, specjalizujące się w usługach z zakresu zarządzania transportem ładunków i frachtem, CFS (Container Freight Station), pośrednictwa celnego, zarządzania projektami i innymi usługami o wartości dodanej. CEVA Logistics oferuje klientom pełen zakres globalnych usług w zakresie transportu multimodalnego, lądowego i morskiego oraz logistyki kontraktowej.