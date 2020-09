CEVA Logistics uruchamia oddziały w Ekwadorze oraz Urugwaju

W Ekwadorze za realizację operacji lotniczych, morskich i lądowych odpowiadać będzie oddział CEVA zlokalizowany w Guayaquil, drugim co do wielkości mieście w tym kraju. Z kolei specjalizacją oddziału w Quito, stolicy Ekwadoru, będą operacje multimodalne. Zespoły CEVA Logistics nadal będą obsługiwać lokalnych klientów, rozwijając jednocześnie ofertę rozwiązań typu end-to-end dla branży FMCG, dóbr konsumpcyjnych oraz gas&oil.

Ekwador jest rynkiem o strategicznym znaczeniu w tym regionie świata. Szczególnie zróżnicowana jest tu produkcja artykułów FMCG (m.in. kakao, owoce morza, owoce i warzywa czy nawet kwiaty), z dużym potencjałem rozwoju. Ekwador ułatwia też dostęp do kluczowych rynków eksportowych w innych krajach andyjskich, takich jak Kolumbia i Peru, a także w USA, Azji i Europie.

Urugwaj – rynek kluczowy dla intermodalu i eksportu

Nowy oddział CEVA Logistics w Urugwaju, z siedzibą główną w Montevideo, ma odpowiadać za obsługę klientów z sektora rolniczego i hodowli zwierząt, koncentrując się na obsłudze eksportu takich produktów jak ryż, owoce cytrusowe, drewno, skóra, mięso i produkty mleczne. Specjalizacją urugwajskiego zespołu będzie też obsługa branż: technologicznej, przemysłowej i ochrony zdrowia.

CEVA Logistics będzie oferować klientom pełen zakres usług multimodalnych, w tym lotnicze, morskie, drogowe oraz z zakresu logistyki kontraktowej. Obejmą one usługi intermodalne do Argentyny i Paragwaju, wraz z pośrednictwem celnym w imporcie i eksporcie. W obsłudze eksportu główny nacisk operator chce położyć na usługi transportu oceanicznego i lądowego, w tym multimodalnego do Argentyny i Paragwaju. Dzięki portowi w Montevideo Urugwaj pełni też funkcję węzła logistycznego. To główny punkt przeładunkowy w transporcie oceanicznym, szczególnie dla towarów z Paragwaju.

Jako część grupy CMA CGM, światowego lidera w dziedzinie spedycji i logistyki, CEVA Logistics wciąż będzie poszukiwała różnych możliwości współpracy, tak aby wspierać rozwój usług krajowych i międzynarodowych. Kluczową rolę w rozwoju biznesu między Brazylią, Urugwajem i Paragwajem będzie odgrywać Mercosul Line, jeden z największych graczy na rynku przewozów kontenerowych w Brazylii.