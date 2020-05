CEVA Logistics wdraża mobilne roboty dla e-commerce

Zawieszenie działalności Amazona we Francji przedłużone do 13 maja

Wdrożenie Automated Mobile Robots odbyło się w magazynie u jednego z największych klientów e-commerce w Truganinie, w pobliżu Melbourne w Australii. CEVA zainwestowała w rozwiązanie AMR typu Goods to Person, aby poprawić przepustowość magazynu i wskaźniki kompletacji. Korzystając z robotów Geek+ jednego z wiodących światowych dostawców zaawansowanej robotyki i technologii AI stosowanych w logistyce CEVA znalazła standardowe rozwiązanie, które może być skalowalne na całym świecie i być wykorzystywane do obsługi klientów z innych branż.

Jak działa robot AMR?

Wdrożenie projektu trwało zaledwie trzy tygodnie, w tym instalacja ośmiu robotów pracujących na próbnej powierzchni magazynowej 400 mkw. Robot AMR przenosi półkę do pracownika kompletującego, mając udźwig półek o wadze do 500 kg. Praca robotów jest sterowana przez scentralizowany system. Wszyscy pracownicy zajmujący się kompletacją towarów przeszli dwutygodniowe szkolenie wprowadzające do obsługi systemu AMR już na etapie jego wdrożenia.

Milton Pimenta, dyrektor zarządzający CEVA Logistics Australia i Nowa Zelandia tak skomentował projekt: "W związku z ogromną skalą operacji w naszym magazynie, mogliśmy od razu zobaczyć, że rozwiązanie AMR jest dla nas bardzo wydajną opcją kompletacji i przepustowości towarów. AMR jest przyszłością dla operacji e-commerce. Cieszymy się, że możemy wyprzedzić konkurencję, oferując tego typu rozwiązania".

Przy realizacji projektu CEVA Logistics współpracowała jako współinwestor z Cohesio Group, częścią międzynarodowej grupy technologicznej Körber, wiodącego integratora i twórcy rozwiązań technicznych. Szybki postęp prac umożliwił optymalizację procesów i przepływów już w fazie pilotażowej. Firmy pracowały wspólnie nad stworzeniem, a następnie dostarczeniem skalowalnego rozwiązania zorientowanego na klienta. Teraz będą kontynuować współpracę w celu dostarczenia rozwiązań w systemach robotów AMR do innych magazynów w całej globalnej sieci CEVA Logistics.