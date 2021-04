CEVA Logistics wdraża nowe usługi dla branży medycznej

CEVA FORPATIENTS oferuje firmom medycznym i farmaceutycznym kompleksowe rozwiązania logistyczne, które stawiają pacjenta w centrum łańcucha dostaw.

CEVA FORPATIENTS oferuje firmom medycznym i farmaceutycznym kompleksowe rozwiązania logistyczne, które stawiają pacjenta w centrum łańcucha dostaw. W ramach pakietu rozwiązań firma w drugim kwartale 2021 roku wprowadzi też nową ofertę dedykowaną obsłudze produktów wrażliwych na temperaturę.

Usługi dla branży medycznej skoncentrowane na pacjentach

Pakiet CEVA FORPATIENTS w zakresie logistyki dla branży medycznej obejmuje rozwiązania dedykowane obsłudze: produktów wrażliwych na temperaturę, farmacji i biofarmacji, urządzeń medycznych, zdrowia pacjentów, opieki szpitalnej i domowej, a także usług diagnostycznych i laboratoryjnych. Scentralizowanie globalnej oferty firmy pod wspólną marką FORPATIENTS ma zapewniać klientom szybki dostęp do informacji na temat zakresu usług CEVA Logistics. Firma rozpoczyna też kampanię reklamową oraz w mediach społecznościowych, która ma pokazać, w jaki sposób rozwiązania logistyczne wspierają powszechne procedury medyczne i potrzeby opieki zdrowotnej.

Mając na uwadze dobro pacjentów, rozwiązania CEVA w zakresie obsługi branży healthcare spełniają wymogi dotyczące jakości, prywatności i zgodności ze standardami GxP i GDP oraz krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi. Firma zapewnia kompleksowe zarządzanie tymi obszarami, od odbioru do dostawy. Szczegółowe informacje na temat regulacji oraz rozwiązań CEVA można znaleźć na stronie internetowej www.cevalogisticsforpatients.com.

Ponad 40 lokalizacji air cargo z kontrolowaną temperaturą

Nowe rozwiązanie CEVA Logistics wymaga zainwestowania na całym świecie w obiekty z kontrolowaną temperaturą. Przy wsparciu firmy macierzystej, grupy CMA CGM, światowego lidera w dziedzinie spedycji i logistyki, CEVA zobowiązała się do uruchomienia sieci ponad 40 lokalizacji frachtu lotniczego do końca 2021 roku. Niektóre z nich będą oferować również inne usługi, takie jak wsparcie logistyki kontraktowej.

Nowe bazy pozwolą CEVA nie tylko obsługiwać główne centra medyczne na rynkach regionalnych, ale także usprawnić logistycznie ponad 1450 szlaków handlowych w branży medycznej na całym świecie. Dzięki globalnej sieci, CEVA będzie mogła obsługiwać szeroki zakres przesyłek w połączeniu ze swoimi rozwiązaniami w zakresie opakowań wrażliwych na temperaturę, w tym opakowań aktywnych i pasywnych, a także rozwiązań dla towarów o niestandardowych wymiarach.

W ramach oferty produktowej CEVA zapewni także najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie widoczności i monitorowania, umożliwiające podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanym urządzeniom IoT z funkcją lokalizacji i pomiaru temperatury. Informacje na ten temat mają być przesyłane do systemu do zarządzania łańcuchem dostaw Matrix®, a także do centralnego biura zarządzającego monitorowaniem przesyłek 24/7. Tak wielopłaszczyznowe podejście zapewni utrzymanie odpowiedniej temperatury podczas dostawy przesyłek - co jest głównym problemem dla klientów z branży medycznej. W odpowiedzi na globalny rozwój transportu szczepionek i leków, CEVA skoncentruje się na obsłudze dostaw produktów w temperaturze od 2° do 8° C, w tym niektórych szczepionek przeciwko COVID-19, także tych wymagających niższych temperatur podczas transportu.

Dodatkowo, usługi CEVA obejmują ocenę ryzyka, zarządzanie wydajnością i potencjałem a także w pełni zintegrowane rozwiązania w zakresie zarządzania transportem i magazynowaniem w łańcuchu chłodniczym. Firma udostępnia też informacje na temat wpływu różnych tras, opakowań i środków transportu na zrównoważony rozwój i emisję CO2.

Na rynkach medycznym i farmaceutycznym CEVA obsługuje już ponad 500 firm z branży healthcare i life science, zarządzając na świecie ponad 50 operacjami z zakresu logistyki kontraktowej oraz 20 z 30 największych łańcuchów dostaw urządzeń medycznych.