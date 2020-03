CEVA Logistics wyczarterowała 86 samolotów cargo aby wesprzeć światowe łańcuchy dostaw i gospodarkę

CEVA, obsługując głównie klientów z branży motoryzacyjnej, lotniczej i kosmicznej, komputerowej oraz zaawansowanej technologicznie elektroniki, objęła sobie za cel pomoc w utrzymaniu linii produkcyjnych i zapewnienia utrzymania stanów zapasów niezbędnych dla działalności zakładów produkcyjnych podczas epidemii koronawirusa (Covid-19).

Aby wesprzeć klientów i światową gospodarkę operator zdecydował się wykorzystać swoją globalną sieć i skalę usług. Wyczarterowanie 86 samolotów w celu zapewnienia dostaw części i komponentów do produkcji było strategiczną inicjatywą zarządu CEVA Logistics.

58 lotów już się odbyło

Do tej pory, drogą powietrzną CEVA dostarczyła ponad 4,7 tys. ton ładunków. Odbyło się to w bliskiej współpracy z klientami, aby sprostać wszystkim wymogom jakościowym. Operator zrealizował już ponad 58 lotów, a w ciągu najbliższych siedmiu tygodni uruchomi kolejne 28. CEVA zapowiada również, iż w razie potrzeby liczba lotów może zostać zwiększona.

Wiele kierunków dostaw

Większość lotów ze wschodu odbywa się z Szanghaju lub Hongkongu do Chicago w USA. Nieco mniej lotów CEVA realizuje do Amsterdamu, Bangkoku, Brukseli, Chennai, Dallas, Rickenbacker, Rockford, Sao Paulo, Singapuru i Tokio. Połączenia na trasie Eastbound i inne czartery obejmowały loty z East Midlands do Bangkoku, Hongkongu i Brukseli, z Hanoi do Singapuru i z Hongkongu do Tokio.

- Współpracując niezwykle blisko z naszymi klientami, byliśmy w stanie zrealizować solidny rozkład lotów czarterowych, który pozwolił nam dostosować się do obecnych trudnych warunków. Działając w ścisłej współpracy z pozostałymi członkami Grupy CMA CGM, staramy się oferować naszym klientom na całym świecie szybkie i dostępne alternatywy transportowe, aby pomóc im utrzymać globalną gospodarkę w ruchu – powiedział Guillaume Col, dyrektor operacyjny CEVA Logistics.