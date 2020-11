CEVA Logistics wygrywa kontrakt na obsługę logistyczną Pernod Ricard

Branża logistyczna szuka rąk do pracy

Światowy producent napojów alkoholowych obecny jest w Tajlandii od ponad 20 lat. W styczniu 2020 r. Pernod Ricard Thailand ogłosił przetarg, który miał na celu podniesienie jakości usług magazynowania i standardów obsługi logistycznej. Jego zwycięzcą została CEVA Logistics, należąca do Grupy CMA CGM. Co warto podkreślić, operator współpracuje już z Pernord Ricard w innym kraju Azji Południowo – Wschodniej, na Filipinach. Nowy kontrakt jest nie tylko rozszerzeniem tej umowy o nowy kraj, ale ma również wyznaczyć drogę do rozpoczęcia działań w innych państwach tego regionu. Przypieczętowuje też dotychczasową współpracę między firmami w zakresie usług pośrednictwa celnego i dostaw „ostatniej mili”.

W Tajlandii CEVA Logistics ma świadczyć dla Pernord Ricard usługi w zakresie magazynowania, dystrybucji - przewozów importowych i transportu krajowego, pośrednictwa celnego oraz zarządzać będzie składem celnym. Umowa obejmuje też usługi o wartości dodanej, w tym banderolowanie, etykiety ostrzegawcze, przygotowywanie pudełek na prezenty i przepakowywanie. W skali roku CEVA odpowiadać będzie za obsługę 19 milionów butelek likieru i wyrobów alkoholowych obejmujących 26 marek likierów, szampanów oraz win.

Zgodnie z umową, CEVA Logistics przekształci działający w Bangna-Bangkoku swój magazyn typu multi-user o powierzchni 7 600 mkw. w obiekt w pełni dedykowany obsłudze Pernod Ricard. Wysokiej klasy magazyn, klimatyzowany i zarządzany zgodnie ze standardami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), zapewni także „pod jednym dachem” pełną obsługę celną, w tym również skład celny.

Szybkie uruchomienie nowych operacji będzie możliwe dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespołu i zastosowaniu metodologii CEVA Logistics "zero defect start-up" (ZDS). ZDS jest procesem, który pozwala na sprawne wdrażanie nowych projektów w oparciu o najlepsze praktyki i precyzyjne planowanie, zgodnie z celami ustalonymi między klientami a CEVA.

Elaine Low, regionalny dyrektor zarządzający CEVA Logistics w regionie Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku, podkreśla: „Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Pernod Ricard, której zapewniamy usługi magazynowania, dystrybucji i dostaw na terenie całej Tajlandii, zgodnie z kierunkiem rozwoju jej globalnego biznesu. Nasz doświadczony zespół opracował niezawodne rozwiązanie, odpowiadając wymogom oraz skali działalności i zagwarantuje niezawodną jakość usług o wartości dodanej i dostaw dla całego asortymentu słynnych marek".