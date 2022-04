CEVA Logistics wykorzystuje autonomiczne samochody ciężarowe

CEVA Logistics, globalny lider logistyki 3PL, rozwija współpracę z Kodiak Robotics, Inc., firmą specjalizującą się w dziedzinie pojazdów autonomicznych. Dotyczy ona dostaw ładunków z wykorzystaniem autonomicznych ciężarówek na kilku trasach w USA w stanie Oklahoma. Warto dodać, że Kodiak i CEVA stały się pierwszymi firmami, które zorganizowały tego typu transporty w tym miejscu.

„CEVA angażuje się we współpracę z wiodącymi dostawcami automatyki i robotyki - takimi jak Kodiak z jego sprawdzonymi technologiami autonomicznymi - w celu tworzenia nowych wartości dla operacji łańcucha dostaw naszych klientów" - mówi Shawn Stewart, prezes i dyrektor zarządzający, CEVA Logistics Ameryka Północna. „W CEVA definiujemy innowacyjność jako wdrażanie nowych pomysłów, które mają wpływ na biznes. Nasze partnerstwo z Kodiakiem zapewni klientom jeszcze większą wartość biznesową, szczególnie w obliczu obecnego kryzysu w łańcuchu dostaw i utrzymującego się braku kierowców".

Pierwsza autonomiczna dostawa

CEVA zrealizowała pierwszą autonomiczną dostawę ładunków przy współpracy z firmą Kodiak w listopadzie 2021 r., a obecnie przewozi towary co tydzień na liczącej 322 km trasie między Dallas-Fort Worth a Austin w Teksasie. W lutym 2022 r. firmy rozszerzyły współpracę o nową trasę pomiędzy Dallas-Fort Worth a Oklahoma City na pasie towarowym autostrady międzystanowej Interstate 35. Odcinek o długości 322 km łączy oddział CEVA w Dallas z punktem dostawy w Oklahoma City. Na obu trasach autonomiczny ciągnik siodłowy Kodiak połączony jest z naczepą CEVA, w której przewożone są towary konsumpcyjne.

Oprócz dwóch tras realizowanych przy współpracy z CEVA, od połowy 2019 r. Kodiak Robotics codziennie dostarcza ładunki w relacji Dallas- Fort Worth – Houston. Natomiast od połowy 2021 r. Kodiak Robotics realizuje cotygodniowe przewozy na trasie Dallas-Fort Worth - San Antonio.

Światowy lider innowacji

„CEVA jest liderem światowych innowacji w logistyce i już wcześniej zrozumiała, że branża transportu drogowego będzie świadkiem pierwszego, powszechnego zastosowania technologii pojazdów autonomicznych" - powiedział Don Burnette, założyciel i CEO firmy Kodiak. „Kodiak i CEVA koncentrują się na obsłudze Dallas-Fort Worth, Austin i Oklahoma City, ponieważ należą one do jednych z najczęściej wykorzystywanych korytarzy towarowych w USA. W czasie, gdy Amerykanie zmagają się z problemami łańcucha dostaw, co wiąże się z pandemią i długotrwałym brakiem kierowców ciężarówek, CEVA jest liderem w branży w zakresie wdrażania nowych technologii, które przynoszą korzyści jej klientom”.

Jako światowy lider logistyki 3PL, CEVA ma duże doświadczenie w integrowaniu automatyki i robotyki zarówno w logistyce kontraktowej, jak i w operacjach zarządzania transportem. Firma ma spójną koncepcję integracji różnych technologii, a kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji odgrywa sukces klienta. CEVA, która w Ameryce Północnej posiada flotę liczącą 2449 kierowców, jest zainteresowana wykorzystaniem technologii autonomicznej jazdy i wiążącymi się z nią możliwościami odciążenia swoich pracowników.

Większa wydajność i bezpieczeństwo transportu

Firma Kodiak pracuje nad rozwojem Kodiak Driver, systemu jazdy autonomicznej, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność transportu drogowego. Kodiak Driver, zaprojektowany specjalnie dla dalekobieżnych ciężarówek, wykorzystuje Iris LiDAR firmy Luminar, radar pełnego zasięgu ZF, skanujący w zakresie 360 stopni LiDAR firmy Hesai, a także szereg kamer do rejestrowania i przetwarzania setek megabajtów danych percepcyjnych w każdej sekundzie. Dzięki czujnikom pojazd „wizualizuje" to, co się dzieje wokół niego, zarówno w bliższej jak i dalszej perspektywie, w różnych warunkach pogodowych. Umożliwia to bezpieczną jazdę przy dużych prędkościach dopuszczalnych na autostradach. System jazdy autonomicznej Kodiak poprawia bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, przyczyniając się do ratowania życia, zwiększenia wydajności sieci, zmniejszenia kosztów i emisji spalin oraz poprawy jakości pracy kierowców ciężarówek.

Partnerstwo CEVA i Kodiak jest ważnym krokiem w kierunku realizacji długoterminowego celu, jakim jest integracja technologii Kodiak z flotą samochodów ciężarowych CEVA w Ameryce Północnej.