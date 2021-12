CEVA Logistics wzmacnia ofertę w zakresie obsługi e-commerce

Grupa CMA CGM, światowy lider w dziedzinie spedycji i logistyki, podpisała umowę o nabycie udziałów i aktywów z firmą Ingram Micro. CMA CGM przejmie większą część działalności Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services (CLS), w tym Shipwire, w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej oraz regionie Azji i Pacyfiku. Ingram Micro zachowa pozostałą część działalności CLS. Wartość transakcji wynosi 3 mld USD.

Wzmocnione usługi logistyczne CMA CGM będą wspierać łańcuchy dostaw klientów

Nabyta część firmy Ingram Micro CLS specjalizuje się w logistyce kontraktowej dla e-commerce i omnichannel fulfillment. Transakcja obejmuje też Shipwire, logistyczną platformę technologiczną opartą na chmurze. Szacunkowo w 2021 roku ma osiągnąć przychody na poziomie 1,7 mld USD, obecnie zatrudnia 11 500 pracowników na świecie w 59 magazynach, głównie w USA i Europie.

Ta akwizycja pokazuje zaangażowanie Grupy CMA CGM w umacnianie pozycji światowego lidera w dziedzinie spedycji i logistyki. Łącznie CEVA Logistics i CLS zatrudniać będą ok. 90 tys. pracowników w blisko 1,1 tys. oddziałach w 160 krajach. Dzięki połączeniu CEVA Logistics i Ingram Micro CLS powstanie czwarty co do wielkości globalny dostawca usług logistyki kontraktowej. Michiel Alting von Geusau, obecnie wiceprezes wykonawczy i prezes Global Commerce & Lifecycle Services w Ingram Micro, dołączy do CEVA Logistics i nadal będzie nią kierował. Przejęcie dodatkowo wzmocni ofertę CEVA Logistics w zakresie logistyki kontraktowej i pomoże jej w osiągnięciu celu, jakim jest dołączenie do Top 5 globalnych graczy logistyki 3PL. CEVA już teraz została umieszczona przez firmę Gartner w gronie Liderów Magicznego Kwadrantu 2021 (raport: „Magic Quadrant Third-Party Logistics, Worldwide”).

Wspólna odpowiedź na szybki rozwój e-commerce

CLS Ingram Micro wzmocni ofertę CEVA Logistics w zakresie obsługi e-commerce i przyspieszy rozwój w kluczowych segmentach rynku, tj. nowe technologie, handel detaliczny i fashion. CLS ma silną pozycję w logistyce kontraktowej i obsłudze e-commerce, zwłaszcza w zarządzaniu logistyką zwrotów, widocznością przesyłek i usługach same - day delivery.

Shipwire, platforma zamówień fullfilmentowych, zapewniająca elastyczne rozwiązania logistyczne w zakresie obsługi e-commerce dla małych i średnich firm, będzie miała w chwili obecnej dostęp do bazy ponad 100 tys. klientów CMA CGM i magazynów CEVA, co znacznie przyspieszy jej rozwój i rozszerzy globalny zasięg.

Działając wspólnie, CEVA Logistics i CLS będzie jednym z wiodących globalnych dostawców kompleksowych usług logistycznych dla e-commerce.

Przyspieszenie inwestycji wspiera strategiczny rozwój Grupy CMA CGM

Ta akwizycja jest częścią strategii Grupy CMA CGM ukierunkowanej na budowanie i rozwój kompleksowych rozwiązań transportowych i logistycznych wspierających łańcuchy dostaw klientów. Przyspieszenie inwestycji przez Grupę ma wzmocnić jej sieć żeglugową i logistyczną, przy koncentracji na rozwiązaniach zwiększających odporność i płynność łańcucha dostaw.

Grupa CMA CGM zamierza sfinansować przejęcie z własnych środków. Zamknięcie transakcji wymaga jeszcze zatwierdzenia przez odpowiednie organy regulacyjne. Oczekuje się, że zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2022 roku.

Rodolphe Saadé, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy CMA CGM, mówi: „Przejęcie Ingram Micro CLS ma strategiczne znaczenie dla Grupy CMA CGM. Po przeprowadzonej w tym roku restrukturyzacji, nasza spółka zależna CEVA Logistics przyspieszy swój rozwój i dołączy do światowej pierwszej czwórki w dziedzinie logistyki kontraktowej. Wzmocniona pozycja na rynkach amerykańskim i europejskim zwiększy jej zdolność do wykorzystania możliwości oferowanych przez boom na e-commerce. Grupa CMA CGM, dostawca wiodących, kompleksowych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw, będzie kontynuować rozwój, opierając się na dwóch solidnych filarach, żegludze i logistyce, z pozycją światowego lidera w obu sektorach".

Alain Monié, Dyrektor Generalny Ingram Micro, mówi: „Grupa CMA CGM angażuje się w inwestycje w technologię, możliwości i talent, tak aby szybko stać się jednym z największych graczy w globalnej przestrzeni e:commerce. Biorąc pod uwagę jej misję wspierania rozwoju firm i społeczności, jestem przekonany, że doskonale pasuje do dynamicznego, innowacyjnego i zorientowanego na rozwiązania zespołu CLS".

Jacob Kotzubei, Partner w Platinum Equity, oraz Matthew Louie, Dyrektor Zarządzający Platinum Equity, która w lipcu przejęła Ingram Micro, mówią: „Bardzo szanujemy Grupę CMA CGM i wierzymy, że CLS doskonale pasuje do CEVA Logistics. Dzięki temu posunięciu Ingram Micro może skupić się na rozwoju i ekspansji swojej podstawowej działalności w zakresie dystrybucji technologii i usług w chmurze. Będziemy nadal inwestować w rozwój tych biznesów, organicznie i przez potencjalne przejęcia".