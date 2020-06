CEVA Logistics wzmacnia pozycję lidera logistyki kontraktowej dla e-commerce

W Polsce CEVA dynamicznie rozwija usługi e-commerce dla branży telecom i DIY. Z kolei we Włoszech CEVA Logistics Italia i spółka Emmelibri z Grupy Messaggerie podpisały ostatnio list intencyjny w sprawie otwarcia innowacyjnego centrum logistyki dla dystrybucji książek.

CEVA Logistics w Polsce obsługuje centra dystrybucji e-commerce w 5 lokalizacjach i świadczy pełen wachlarz usług w zakresie logistyki kontraktowej m.in. dla liderów branży telekomunikacyjnej i DIY. Zapewnia obsługę nawet najbardziej złożonych procesów oferując dedykowane, dostosowane do specyfiki branży rozwiązania IT, zarządzanie kanałami B2B/B2C, usługi pick&pack, wysyłkę, zarządzanie zwrotami oraz doradztwo logistyczne. Operator stawia na innowacje zarówno w zakresie ciągłego doskonalenia systemów IT jak i wykorzystania najnowszych, dostępnych technologii w celu optymalizacji powierzchni i automatyzacji procesów. CEVA stale też pozyskuje nowych klientów i podpisuje długoletnie umowy na ich obsługę tak w Polsce jak i w całej Europie.

Ostatnio CEVA Logistics Italia i spółka Emmelibr z Grupy Messaggerie podpisały list intencyjny w sprawie otwarcia innowacyjnego centrum dystrybucji książek. Będzie to jeden z najnowocześniejszych magazynów logistycznych tego typu w Europie. Znaczące inwestycje w ten obiekt zaplanowano na rok 2021.

Wspólny projekt zakłada też utworzenie spółki joint venture oraz podpisanie umowy na dostawę usług logistycznych dla Messaggerie Libri (MeLi) na 12 lat. Emmelibri jest najważniejszym włoskim dystrybutorem materiałów wydawniczych, obecnym na rynku od ponad 100 lat. Współpraca między CEVA i MeLi rozpoczęła się już w latach 90. Od 2013 roku CEVA odpowiada za obsługę centrum logistycznego City of Books w Stradella w Pavii, gdzie magazynowane są książki i inne produkty dystrybuowane przez Messaggerie Libri.

- Jestem bardzo zadowolony z podpisania umowy z MeLi. Dziś otwiera się przez nami nowy rozdział, jeszcze bardziej obiecujący niż dotychczasowa, dziesięcioletnia współpraca między CEVA i MeLi. Partnerstwo pozwoli nam jeszcze lepiej stawić czoła wyzwaniom przyszłości w logistyce. Tak jak do tej pory, będziemy się nadal dzielić się naszym doświadczeniem i know-how. Chciałbym jednocześnie podziękować pracownikom CEVA, La Città del Libro i zespołowi MeLi, który uznał nas za lidera włoskiej logistyki – powiedział Christophe Boustouller, dyrektor generalny CEVA Logistics Italia.

- Dzięki współpracy z CEVA Italia, Messaggerie z pełnym zaangażowaniem wchodzi do branży logistycznej. Teraz możemy wspólnie stawić czoła wyzwaniom przyszłości w dziedzinie logistyki i innowacji technologicznych, dla naszych klientów z branży wydawniczej oraz całego rynku książek we Włoszech – podsumował Alberto Ottieri, wiceprezes i dyrektor generalny Emmelibri srl.