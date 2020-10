CEVA Logistics wzmacnia pozycję na polskim rynku logistyki kontraktowej i przedłuża dwa długoletnie kontrakty

Obie firmy przedłużyły umowy w oparciu o wysoki poziom usług, innowacyjne rozwiązania i sprawną obsługę.

Wiodąca firma z branży oświetleniowej wybiera pełen zakres usług CEVA Logistics

W dwóch magazynach w Polsce, prawie 400-osobowy zespół CEVA Logistics zapewnia ciągłość operacji światowego producenta oświetlenia, w oparciu o umowę przedłużoną do końca 2022 roku. W obu lokalizacjach, o łącznej powierzchni 60 tys. mkw., CEVA Logistics odpowiada za kompleksową obsługę magazynową, w tym operacje przychodzące i wychodzące, magazynowanie, organizację transportu (planowanie, „cut-off” zamówień klientów, konsolidacja zamówień, komunikacja operacyjna z przewoźnikami) oraz usługi o wartości dodanej. Z tych dwóch obiektów CEVA Logistics dystrybuuje produkty klienta na cały świat z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, które zwiększają bezpieczeństwo i wydajność, jednocześnie spełniając wymagania w zakresie ochrony środowiska. Przykładem może być stosowanie opakowań na żądanie, co pozwala ograniczyć ich zużycie do niezbędnego minimum w przeliczeniu na paczkę.

SVP Worldwide przedłuża umowę z CEVA Logistics

CEVA Logistics obsługuje od ponad 5 lat SVP Worldwide, wiodącego na rynku producenta maszyn do szycia, akcesoriów i części zamiennych. Kontrakt pomiędzy SVP a CEVA został przedłużony do 2023 roku, a obie firmy już teraz planują dalsze rozszerzenie współpracy. CEVA będzie świadczyć dla SVP Worldwide pełen zakres usług magazynowych i logistycznych. Z magazynu w Stargardzie w północno-zachodniej Polsce operator będzie organizować transporty i dystrybucję towarów SVP do krajów Europy Środkowej i Północnej.

- Budowanie długotrwałych, partnerskich relacji z klientami w obszarze logistyki kontraktowej jest kluczowym elementem sukcesu naszego biznesu w Polsce. Dwóch naszych klientów przekonało się, że jesteśmy zaufanym partnerem, z którym mogą się rozwijać i rozszerzać swoją działalność biznesową w całym regionie. Cieszymy się, że postanowili przedłużyć umowy z CEVA Logistics - powiedział Guillaume Sauzedde, dyrektor zarządzający CEVA Logistics na Europę Wschodnią.