CEVA Logistics zarządzanie łańcuchem dostaw części do produkcji respiratorów

CEVA działa w Stanach Zjednoczonych od 10 lat, świadcząc tam usługi z zakresu frachtu lotniczego, morskiego, drogowego oraz logistyki kontraktowej. Z General Motors CEVA również współpracuje od 10 lat. Teraz, w ramach specjalnego projektu, zespół CEVA Logistics odpowiada za zarządzanie dostawami, zamówieniami, transport, obsługę celną oraz monitoring dostaw komponentów niezbędnych do produkcji respiratorów. CEVA została wyłącznym dostawcą usług logistycznych w zakresie organizacji dostaw przychodzących.

Na mocy umowy między General Motors a amerykańskim Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej, CEVA Logistics ma zapewnić dostawy do fabryki GM w Kokomo w stanie Indiana. Do produkcji jednego respiratora Ventec Life Systems V+Pro potrzeba aż kilkuset części, które produkowane są w różnych miejscach na świecie. Za realizację oraz zarządzanie całym ich łańcuchem dostaw odpowiadają CEVA Control Towers w Singapurze, Houston i Detroit.

Dostawa w rekordowym czasie

- Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspierać produkcję urządzeń, które mają ratować życie i pomagać pracownikom służby zdrowia w całych Stanach Zjednoczonych. Nasza wieloletnia współpraca z General Motors jest kluczem do sukcesu tego tak wyjątkowego projektu. Specjalistyczna wiedza CEVA w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw zarówno dla branży motoryzacyjnej jak i medycznej pozwoliła sprostać wyzwaniu. Powierzenie nam tego zadania przez General Motors w czasie obecnego kryzysu jest potwierdzeniem naszej niezawodności i profesjonalnej wiedzy – mówi Mathieu Friedberg, dyrektor generalny CEVA Logistics. - Zapewniamy dostawy na czas z wielu miejsc na całym świecie w rekordowo krótkim czasie, monitorując wszystkie etapy transportu, tak aby respiratory mogły być produkowane najszybciej jak to jest możliwe i wykorzystywane do ratowania życia w Stanach Zjednoczonych. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do powodzenia tego projektu i będziemy nadal dostarczać wszystko, co jest niezbędne do jego realizacji.

- Każdy, wyprodukowany przez nas respirator, może pomóc w ratowaniu ludzkiego życia. Globalni dostawcy i zespoły produkcyjne GM, UAW wspólnie z mieszkańcami Kokomo pracują z pełną pasją i zaangażowaniem, tak aby jak najlepiej wykonać swoją pracę - mówi Gerald Johnson, wiceprezes wykonawczy General Motors Global Manufacturing. - Ludzie niemalże przenoszą góry, aby zwiększyć produkcję respiratorów do intensywnej terapii. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego w mojej karierze.

Po zakończeniu produkcji, respiratory zostaną przetransportowane z fabryki w Kokomo do szpitali w m.in. w Gary (Indiana) i Chicago. W tym miesiącu zostanie wysłanych ponad 600 z łącznej liczby 30 000 urządzeń.