Chata Polska i GS1 Polska wspólnie wspierają rodzime firmy

GS1 Polska i Chata Polska wspólnie zachęcają do udziału w akcji #ZacznijOd590, dzięki której można w łatwy sposób sprawdzić źródło pochodzenia produktów i wspierać lokalne przedsiębiorstwa. Wystarczy sprawdzić trzy pierwsze cyfry kodu kreskowego i wybrać te, które wskazują na towar pochodzący od polskiego producenta lub dystrybutora.

- Nasza akcja ma charakter zarówno społeczny, jak i edukacyjny. Zachęcamy bowiem do wsparcia rodzimych firm, edukując konsumentów, jak to zrobić w łatwy sposób. Aktualnie do udziału w akcji zgłosiło się już ponad 200 firm, które będziemy promować w mediach. Współpraca z Chatą Polską jest jednym z kluczowych elementów kampanii, ponieważ pozwala nam na szersze dotarcie do konsumentów – komentuje Joanna Redmer, Prezes GS1 Polska.

- Chata Polska już od lat wspiera rodzime firmy. Realizując swój autorski program pod hasłem „Blisko.Lokalnie.Naturalnie.”, sieć od dawna promuje lokalnych m. in. rolników, sadowników, producentów, wskazując Konsumentom produkty wytworzone regionalnie. W każdym naszym sklepie można znaleźć produkty „stąd”, które są wyróżnikiem sieci. Dlatego z przyjemnością przystąpiliśmy do udziału w akcji #ZacznijOd590, bowiem dzięki uczestnictwie w programie, możemy wesprzeć polskie firmy jeszcze bardziej – dodaje Joanna Bytner, Dyrektor Marketingu Chata Polska.