CHEP Europe otrzymuje najwyższe wyróżnienie w kategorii CSR

W ten sposób potwierdzono przynależność firmy CHEP do grupy 1% najlepiej ocenianych dostawców na całym świecie.

Ocenę „Platinum” przyznano firmie CHEP Europe za kompleksowe rozwiązania i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, praktyk zatrudnienia, praw człowieka, etyki oraz zrównoważonych źródeł zaopatrzenia.

Metodologia EcoVadis bazuje na międzynarodowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujących inicjatywy Global Reporting i ONZ Global Compact oraz normę ISO 26000. Agencja analizuje 198 kategorii i ocenia 60 000 firm ze 155 krajów.

CHEP należy do Grupy Brambles – globalnego dostawcy usług dla łańcucha dostaw, bazujących na modelu współdzielenia i wielokrotnego użycia (ang. share and reuse) palet, skrzyń i pojemników. W ostatnim czasie Grupa została uznana za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie w rankingu wydawanego przez agencję Dow Jones magazynu Barron’s, a także została uwzględniona na tegorocznej prestiżowej liście Global 100 Corporate Knight dla najbardziej zrównoważonych korporacji.

Ponadto firma jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact. Wyróżnienia są wynikiem realizacji przez Brambles celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, takich jak „Zero wylesiania”, „Zero odpadów produktowych na składowiskach” oraz redukcja emisji CO2 o 33%. W Polsce w samym 2020 roku firma CHEP wraz ze swoimi partnerami uratowała 24 490 drzew, zaoszczędziła 31 139 ton CO2 i 612 pełnych śmieciarek odpadów (2601 ton).

W ostatnim czasie firma zaprezentowała nową, zrównoważoną strategię na rok 2025, której celem jest wdrożenie nowatorskich, regeneracyjnych łańcuchów dostaw.

- Jesteśmy bardzo dumni z kolejnej nagrody będącej wyrazem uznania dla naszej aktywności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Będąc pionierem gospodarki o obiegu zamkniętym, zawsze dążymy do redukowania negatywnego wpływu naszej działalności biznesowej na środowisko. Jednak teraz zamierzamy zrobić coś więcej i odejść od filozofii „mniejszego zła” na rzecz generowania autentycznego, dodatniego wpływu na planetę i społeczeństwo - mówi Iñigo Canalejo, CHEP EMEA Sustainability and Government Affairs Lead.

Zrównoważone cele CHEP na rok 2025 są odzwierciedleniem nowego, regeneracyjnego podejścia, które opiera się strategiach „Korzyści dla planety”, „Korzyści dla biznesu” oraz „Korzyści dla społeczności”. „Skonkretyzowaliśmy nasze ambicje w zakresie regeneracyjnego wpływu działalności firmy oraz aktywność na rzecz zrównoważonej przyszłości, dołączając do programu klimatycznego „Business Ambition for 1.5ºC Pledge” w ramach inicjatywy ONZ Global Compact (UNGC). Dzięki temu zachowamy wiodącą pozycję w najbliższych latach, generując faktyczny pozytywny wpływ na planetę, społeczeństwo i społeczności lokalne, co przełoży się na trwałe korzyści dla wielu ludzi” – podkreśla Iñigo.

EcoVadis to pierwsza platforma współpracy służąca do oceny osiągnięć dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju w 150 sektorach i 140 krajach. Rankingi i łatwe w obsłudze narzędzia monitorowania EcoVadis pozwalają firmom lepiej zarządzać ryzykiem i wprowadzać eko-innowacje w globalnych łańcuchach dostaw. www.ecovadis.com

Firma CHEP stworzyła jedną z najbardziej zrównoważonych organizacji logistycznych, promując model poolingu zasobów oparty na wielokrotnym użytkowaniu i współdzieleniu nośników. CHEP działa głównie w segmencie produktów szybkozbywalnych (np. produkty spożywcze, środki higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, a także w branży detalicznej i przemysłowej.