CHEP Europe z nowym prezesem

David Cuenca dołączył do Grupy Brambles w 2000 roku. W ciągu ostatnich kilku lat pełnił szereg funkcji kierowniczych, od Dyrektora Generalnego CHEP Central Europe; Wiceprezesa i Krajowego Dyrektora Generalnego w CHEP Spain and Portugal do Wiceprezesa CHEP Southern Europe. David jest obywatelem Hiszpanii, ukończył studia biznesowe na Uniwersytecie w Barcelonie oraz program zarządzania ogólnego na IESE Business School.

Brambles Limited, działając pod marką CHEP oraz IFCO, pomaga transportować towary. Brambles działa głównie w segmencie produktów szybkozbywalnych (np. produkty spożywcze, AGD i środki higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, a także w branży detalicznej i przemysłowej. Grupa Brambles zatrudnia ponad 10 000 pracowników i dysponuje pulą około 330 milionów palet i pojemników dostępnych w sieci składającej się z ponad 750 centrów serwisowych. Brambles działa w około 60 krajach, prowadząc największe operacje w Ameryce Północnej i Europie

CHEP działa głównie w segmencie produktów szybko zbywalnych, świeżych produktów, napojów, a także w branży detalicznej i przemysłowej. CHEP należy do Grupy Brambles, która zatrudnia około 11 000 pracowników i dysponuje pulą około 330 milionów palet i pojemników dostępnych w sieci składającej się z ponad 750 centrów serwisowych, które wspierają ponad 500 000 punktów sieci dystrybucji takich globalnych marek jak Nestlé, Procter & Gamble, Sysco oraz inne. Jako część grupy Brambles, CHEP działa w ponad 55 krajach, prowadząc największe operacje w Ameryce Północnej i Europie.

CHEP w Polsce istnieje od 20 lat, a z jego systemu korzysta ponad 800 przedsiębiorstw, w tym zarówno firmy polskie, jak i koncerny międzynarodowe. Aktualnie CHEP Polska wydaje rocznie ponad 20 milionów palet swoim klientom oraz odbiera palety z blisko 10 000 punktów dystrybucyjnych. Palety podlegają inspekcji i naprawie w siedmiu centrach serwisowych - Kampinos, Radom, Świętochłowice, Środa Wielkopolska, Bydgoszcz, Niewiadów, Wrocław.