Chep, Unilever i Biedronka, czyli jak współpracować w obszarze GOZ? (wideo)

Wdrażanie rozwiązań zmierzających do Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest już koniecznością, a nie jak dotychczas, dobrowolnym wyborem firm. - Rodzi to duże wyzwania, dlatego warto działać razem - podkreślają przedstawiciele firm Chep, Unilever i Biedronki.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 21-02-2022, 08:06

Wdrażanie zielonej zmiany to wymóg rynkowy, fot. shutterstock

CHEP: dzielimy się naszymi doświadczeniami

- Wiele firm na świecie próbuje ograniczyć emisje dwutlenku węgla. Ważne jest, aby robić to w sposób pozwalający na mierzenie i analizę podjętych działań. Właśnie taki jest styl programu Lean & Green - mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor Generalna CHEP na Polskę i kraje bałtyckie.

- W Europie jest już 600 firm, które przystąpiły do tego programu, a CHEP Polska jest jedną z pierwszych firm, które dołączyły do Lean & Green w Polsce. Zachęcam do tej inicjatywy wszystkie firmy, które, podobnie jak my patrzą na biznes i wyznają te same wartości. Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami i tym, jak nasze cele środowiskowe są realizowane w praktyce - dodaje.

- Osobiście wierzę we współpracę ponad podziałami w zielonym łańcuchu dostaw. Ta wspólna praca we wdrażaniu zielonej zmiany staje się wymogiem rynkowym oraz oczekiwaniem naszych klientów i partnerów biznesowych - podkreśla Izabella Maczkowska-Ciborowska.

Unilever: redukujemy ślad węglowy

Unilever chce przekształcić swój łańcuch dostaw, w tym zredukować do zera jego wpływ na wylesianie do 2023 roku. Na jakim etapie są Państwo w tym procesie?

– To jest proces bardzo mocno zaawansowany. Niektóre etapy tego procesu są już zamknięte, na przykład zasilanie naszych fabryk w stu procentach czystą energią. Działamy we wszystkich obszarach łańcucha dostaw, począwszy od pozyskania surowców, materiałów w sposób nie degradujący środowiska, poprzez partnerskie traktowanie dostawców i ich pracowników, bezemisyjne fabryki i logistykę, ale również dawanie drugiego życia opakowaniom, które wprowadzamy do środowiska – wyjaśnia Jerzy Glinkowski, Head of Supply Chain Poland and Baltics, Unilever.

– Jeśli chodzi o wylesianie, podjęliśmy zobowiązanie, że do końca 2023 roku nasz łańcuch dostaw będzie w 100 proc. pochodził z miejsc, które są wolne od wylesiania i konwersji. Skoncentrowaliśmy się tutaj przede wszystkim na kluczowych surowcach, które podlegają ryzyku wylesiania – wyjaśnia.

Biedronka: rozwijamy system backholdingu

– Rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw jest również jednym z zobowiązań Biedronki. W jaki sposób realizują Państwo to zobowiązanie? – Zdajemy sobie sprawę, jak wielka skala naszej działalności wpływa na otaczające nas środowisko. Podjęliśmy zatem działania, by realnie zmniejszać negatywny wpływ procesów logistycznych na otoczenie. Wprowadziliśmy i sukcesywnie rozwijamy system backholdingu, który zapobiega wysyłaniu pustych ciężarówek w trasę – mówi Lucyna Bartuzi, Menedżer ds. Procesów Logistycznych sieci Biedronka.

– W roku 2020 w ramach tego procesu nasze samochody przewiozły ponad milion 200 tys. palet. To o 50 proc. więcej niż w roku 2019. Przejechaliśmy w tym procesie ponad 4 miliony 700 tys. kilometrów. Pozwoliło nam to uniknąć emisji prawie 4 tys. ton CO2 do atmosfery. To jest dwa i pół razy więcej niż w roku poprzednim – opowiada.

Lean & Green jest społecznością w Europie, dla której zrównoważona logistyka to podstawowy cel. 600 europejskich firm zostało wyróżnionych certyfikatem Lean & Green za konkretne osiągnięcia w redukcji emisji CO2. W sieci Lean & Green zrzeszone są przedsiębiorstwa z różnych europejskich krajów. Podmioty te tworzą platformę wymiany pomysłów i doświadczeń.

Zapraszamy do obejrzenia całości materiału na filmie wideo.