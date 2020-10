CHEP z nowym wiceprezesem

Będąc częścią zespołu European Executive i raportując bezpośrednio do Prezesa (President CHEP Europe), Luca Rossi będzie odpowiadał całościowo za relacje z 35 głównymi europejskimi klientami CHEP (European Key Account, EKA), a także pełnił nadzór nad realizacją doskonałej wartości dodanej, innowacji i obsługi klientów w przemyśle. Współpracując ściśle z zespołami handlowymi w Europie, będzie również opracowywać i wdrażać bieżące strategie, tak aby wzmocnić relacje z największymi klientami firmy.

- Luca dysponuje imponującym doświadczeniem w zakresie operacyjnym i logistycznym, a także w dziedzinie obsługi klientów i organizacji łańcuchów dostaw. To będzie ważny okres dla CHEP i naszych klientów w tym regionie – zamierzamy działać na rzecz poprawy wydajności operacyjnej i obniżenia kosztów obsługi łańcucha dostaw, równocześnie zapewniając dodatkowe korzyści związane z ochroną środowiska dzięki stosowaniu naszego systemu nośników wielokrotnego użytku - mówi David Cuenca, President CHEP Europe.

Luca Rossi dołączył do firmy CHEP w 1999 r. jako Sales Manager i w roku 2003 został awansowany na stanowisko Country General Manager, CHEP Italy. W 2012 r. otrzymał nominację na stanowisko Vice President, Automotive & Industrial Solutions, gdzie znacząco wzmocnił relacje z ważnymi klientami, uzyskując wysoki poziom zadowolenia wśród odbiorców. Ostatnio wspomagał działania zespołu CHEP EKA, co teraz ułatwi mu proces przejścia do nowego zakresu obowiązków.

CHEP posiada około 330 mln palet, skrzynek i pojemników w sieci ponad 750 centrów serwisowych, które obsługują ponad 500 000 punktów odbioru klientów obejmujących takie marki jak Procter & Gamble, Sysco i Nestlé. CHEP jest częścią Brambles Group i działa w około 60 krajach, dysponując największymi oddziałami w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej.

CHEP działa głównie w segmencie produktów szybkozbywalnych (np. produkty spożywcze, środki higieny osobistej), świeżych produktów, napojów, a także w branży detalicznej i przemysłowej.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.