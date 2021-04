Chińska gospodarka przyspiesza po koronawirusie

W Chinach przyspiesza ożywienie gospodarcze po koronakryzysie. W pierwszym kwartale chińskie PKB wzrosło o 18,3 proc., licząc rok do roku – ogłosiły w piątek władze. To najwyższe tempo wzrostu co najmniej od 1992 roku, gdy zaczęto publikować kwartalne dane.