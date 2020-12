Chiny: Amerykańskie sankcje nie odstraszą zagranicznych inwestorów

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych ChRL Wang Wenbin powiedział, że blokada notowań chińskich spółek, które mają związki z wojskiem, nie wpłynie na zainteresowanie nimi zagranicznych inwestorów.

Chiny wzywają rząd USA do "zaprzestania upolityczniania problemów gospodarczych i handlowych" oraz "powstrzymania się od wykorzystywania narzędzi władzy politycznej do tłumienia aktywności zagranicznych firm" - powiedział Wang podczas briefingu dla dziennikarzy.

"Financial Times" przypomina, że w ubiegłym miesiącu ustępujący prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które zabrania amerykańskim podmiotom obrotu aktywami 31 chińskich firm, które ministerstwo obrony USA wpisało na listę "chińskich, komunistycznych firm". Przepisy warunkowane przez rozporządzenie prezydenta wejdą w życie 11 stycznia 2021 r.

Od połowy listopada, kiedy Donald Trump ogłosił podpisanie rozporządzenia wykonawczego, operatorzy globalnych indeksów giełdowych głowią się nad tym, jakie decyzje podjąć w związku z nowymi przepisami - zauważa dziennik.

Amerykański Nasdaq w ubiegły piątek poinformował, że zablokuje notowania czterech firm z listy ministerstwa obrony. To China Communications Construction, China Railway Construction Corporation i SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Decyzja Nasdaq ma wejść w życie od 21 grudnia.

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych ChRL poinformował, że ma świadomość decyzji Nasdaq oraz innych operatorów międzynarodowych indeksów giełdowych. Jego zdaniem nie będą one miały wpływu na dostęp zagranicznych inwestorów do objętych sankcjami chińskich firm. "Chińskie rynki kapitałowe znacznie poszerzyły możliwości dostępu do alokacji kapitału rodzimych firm, poza tym bardzo niewiele z nich jest wykluczonych przez globalne indeksy" - zauważył.

Jego zdaniem rozporządzenie wykonawcze Donalda Trumpa uderza w interes inwestorów zainteresowanych międzynarodowymi inwestycjami oraz niszczy reputację USA, jak i wpływa negatywnie na interesy narodowe tego kraju.