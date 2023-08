Biznes i technologie

Chiny: "szał budowania" elektrowni węglowych; w realizacji liczba gigawatów, która wystarczyłaby na zaopatrzenie całych Niemiec

Autor: PAP

Data: 29-08-2023, 13:35

W Chinach obecnie trwa budowa lub wydano pozwolenia na powstanie elektrowni węglowych o łącznej mocy 243 GW, co wystarczyłoby na zaopatrzenie w energię całych Niemiec – wynika z raportu opublikowanego we wtorek przez amerykański think tank GEM i organizację CREA. Trzy lata temu Chiny zapowiedziały osiągnięcie neutralności węglowej do 2060 r.