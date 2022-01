Chiny walczą z COVID-19. Brakuje żywności

Chiny mierzą się z największą falą Covid-19 od kryzysu w Wuhanie. W Xian wprowadzono surowy lockdown, ludzi zabierano z domów na kwarantannę w środku nocy, pojawiały się skargi m.in. na braki żywności.

Chiny walczą z największą falą Covid-19 od kryzysu w Wuhanie/ fot. PAP/ITAR-TASS

Obecna fala infekcji wariantem Delta w słynącym z Terakotowej Armii Xianie zaczęła się 9 grudnia. Do końca miesiąca potwierdzono tam prawie 1,5 tys. zachorowań na Covid-19, najwięcej spośród wszystkich chińskich miast w 2021 roku.

Ostatni tydzień grudnia z bilansem 1151 nowych zachorowań był też w Chinach najgorszym tygodniem w całym 2021 roku. Obecne ognisko w Xianie jest największe, odkąd kraj uporał się z pierwszą falą pandemii w Wuhanie wiosną 2020 roku - podkreślają lokalne media.

Bilanse notowane w Chinach są znacznie niższe niż w wielu innych krajach, ale chińskie władze stosują zasadę "zero covid" i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, by nie dopuścić do nawrotu pandemii na dużą skalę, zwłaszcza przed lutowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie i obchodami chińskiego Nowego Roku.

W Xianie pod koniec grudnia wprowadzono surowy lockdown i zakazano opuszczania miasta bez specjalnego zezwolenia. Później zasady dodatkowo zaostrzono i zakazano również wychodzenia na zakupy. Władze dostarczają ludziom najpotrzebniejsze towary, ale pojawiły się skargi na opóźnienia tych dostaw.

Według informacji publikowanych w mediach społecznościowych mieszkańcy jednego z osiedli w południowej części miasta zostali powiadomieni po północy z 31 grudnia na 1 stycznia, że muszą opuścić domy i pojechać do ośrodków kwarantanny. Nie jest jasne, ilu ludzi przewieziono, ale internauci pisali o 30 autobusach i nawet tysiącu osób, w tym seniorach, dzieciach i kobietach w ciąży.

W sieci krążyło zdjęcie staruszka stojącego samotnie w zimną noc w oczekiwaniu na przejazd. Ci, którzy trafili do ośrodków, narzekali na panujące w nich spartańskie warunki i brak jedzenia.

W związku z zaniedbaniami ukarano szereg lokalnych urzędników.