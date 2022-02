Chiny zadeklarowały budowę w Polsce centrum logistycznego

Chiny zadeklarowały chęć budowy w Polsce swojego centrum logistycznego jeżeli chodzi o dystrybucję ich materiałów, Polska jest tym ogromnie tym zainteresowana - poinformował w poniedziałek prezydencki minister Andrzej Dera. Myślimy tu o korytarzu dotyczącym Nowego Jedwabnego Szlaku - dodał.

Autor: PAP

Data: 07-02-2022, 11:44

Chiny zadeklarowały budowę w Polsce centrum logistycznego; fot. shutterstock

Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w piątek w inauguracji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie; spotkał się także z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Polska i Chiny

Dera, pytany w poniedziałek w Programie Trzecim Polskiego Radia o szczegóły rozmowy Andrzeja Dudy z przywódcą Chin, odpowiedział, że przebiegała ona wokół dwóch podstawowych tematów: bezpieczeństwa w naszym regionie oraz współpracy gospodarczej Polski i Chin. Ten drugi temat Dera uznał za "tak samo ważny, a z punktu widzenia naszej gospodarki najważniejszy".

"Rozmowy dotyczyły spraw gospodarczych; w szczególności Chiny zadeklarowały chęć budowy w Polsce swojego centrum logistycznego, jeżeli chodzi o dystrybucję ich materiałów" - zaznaczył minister. "Polska jest tym ogromnie tym zainteresowana; myślimy tu o tym korytarzu dotyczącym Nowego Jedwabnego Szlaku. Tu ma być to centrum. Chińczycy chcą to zrobić" - poinformował Dera.

Według niego, oznaczałoby to dla Polski "ogromne zyski", gdyż "środki z dystrybucji wtedy zostają w Polsce, z urządzeń, z materiałów, z wszystkiego co z Chin wpłynie do Polski".

Dopytywany o rozmowę Dudy z przywódcą Chin dotyczące Rosji i Ukrainy, prezydencki minister odparł, że Xi Jinping "został poinformowany o tym , co się dzieje w tej części Europy". "Natomiast dla Chińczyków ważniejszy był aspekt gospodarczy" - dodał minister.