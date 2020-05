Chiny: Zagraniczne firmy uzyskają dostęp do rządowych programów wsparcia

Rzecznik ministerstwa handlu Gao Feng przyznał na konferencji prasowej, że handel zagraniczny Chin wciąż mierzy się z silną presją i wyzwaniami w związku z pandemią koronawirusa, która uderzyła w globalną gospodarkę.

Gao zapewnił, że działające w Chinach zagraniczne firmy będą miały taki sam dostęp do rządowych programów wsparcia, jak firmy krajowe. Odniósł się w ten sposób do sprawozdania Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach, w którym wymieniono przeszkody na drodze do równego traktowania zagranicznych firm w tym kraju.

Sprzedaż z Chin za granicę wzrosła w kwietniu o 3,5 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, co było pierwszym wzrostem odnotowanym od grudnia - wynika z przekazanych w czwartek danych chińskiego urzędu celnego. Analitycy ankietowani przez agencję Reutera spodziewali się spadku o 15,7 proc. po marcowym spadku o 6,6 proc.

Wzrost napędzał między innymi eksport sprzętu medycznego, wyrobów tradycyjnej chińskiej medycyny i tekstyliów, w tym maseczek ochronnych używanych w wielu krajach w celu zmniejszenia liczby zakażeń koronawirusem. Według danych urzędu celnego w marcu i kwietniu chińskie firmy sprzedały za granicę miliony ton sprzętu medycznego o łącznej wartości 71,2 mld juanów (10 mld USD).

Niektórzy ekonomiści przypisują wzrost eksportu również zamknięciu fabryk w innych krajach, co poskutkowało zwiększeniem popytu na towary z importu, podczas gdy chińscy producenci wznowili działalność po okresie kwarantanny - podał Reuters. Dobre wyniki eksportowe spodziewane są również w maju, ponieważ ograniczenia związane z pandemią wciąż obowiązują w wielu miejscach świata.

Wiele chińskich fabryk wciąż mierzy się jednak z utratą zamówień w związku z paraliżującym wpływem koronawirusa na gospodarki partnerów handlowych ChRL. Pod presją spadających zysków część chińskich przedsiębiorstw zmuszona była do cięcia kosztów i zwalniania pracowników.

Import do Chin spadł natomiast w kwietniu o 14,2 proc., licząc rok do roku, czyli najbardziej od stycznia 2016 roku i bardziej, niż przewidywali analitycy. W związku z tym dodatnie saldo handlu zagranicznego Chin w kwietniu wyniosło 45,34 mld USD, w porównaniu z 19,93 mld USD z marca.

Szczytowy okres szerzenia się koronawirusa w Chinach minął wiele tygodni temu, a chińskie miasta i regiony stopniowo łagodzą restrykcje epidemiczne. Pandemia wciąż nie została jednak opanowana w innych miejscach świata, w tym w USA i Europie, co rodzi ryzyko głębokiej recesji w globalnej gospodarce.