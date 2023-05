Chłopcy z nadwagą są bardziej zagrożeni niepłodnością w wieku dorosłym – wskazują badania opublikowane w piśmie “European Journal of Endocrinology”.

Chłopcy z nadwagą mają podwyższone ryzyko niepłodności w wieku dorosłym.

Ma to związek z tym, że u chłopców z nadmierną masą ciała objętość jąder jest mniejsza - zaobserwowali naukowcy z Uniwersytetu w Katanii we Włoszech. To może z kolei przyczyniać się do produkcji mniejszej ilości spermy.

Zespół kierowany przez Rossellę Cannarellę przeanalizował dane zebrane w grupie 268 dzieci i nastolatków w wieku od 2 lat do 18. roku życia. Informacje dotyczyły: wskaźnika masy ciała (BMI) dzieci, poziomu insuliny oraz oporności tkanek na ten hormon, a także objętości jąder u chłopców.

Okazało się, że chłopcy w wieku przed dojrzewaniem (od 9. do 14. roku życia) ważący prawidłowo mieli znacznie większą (1,5 razy) objętość jąder w porównaniu z rówieśnikami z nadwagą i otyłością. Nie znaleziono podobnej zależności w innych grupach wiekowych.

Ponadto poziom insuliny we krwi również miał związek z objętością jąder u najmłodszych chłopców, tj. do 9 roku życia oraz u chłopców po okresie dojrzewania (14-16 lat). Ci, którzy mieli prawidłowy poziom insuliny, również mieli większą objętość (o 1,5-2 razy) jąder w porównaniu z rówieśnikami z hiperinsulinemią. Zbyt wysoki poziom insuliny we krwi jest efektem oporności tkanek na ten hormon, co jest objawem świadczącym o wysokim ryzyku cukrzycy typu 2. Zastanawiające jest to, że z kolei chłopcy w wieku przed dojrzewaniem (9-14 lat) z hiperinsulinemią mieli znacznie większą objętość jąder w porównaniu z rówieśnikami z prawidłowym poziomem insuliny.

Jak przypominają badacze we wstępie do artykułu, w 2010 r. bezpłodność dotknęła aż 48 mln par na świecie. Szacuje się, że w 50 proc. przypadków ma to związek z niepłodnością mężczyzny. Jednak u większości z nich przyczyny problemów z płodnością nie zostają zdiagnozowane. Co więcej, w ostatnich 40 latach na świecie odnotowuje się systematyczny spadek ilości i jakości spermy produkowanej przez mężczyzn. Z badań wynika też, że aż 14-23 proc. młodych mężczyzn w wieku 18-19 lat ma za małe jądra.

Jednocześnie liczba otyłych dzieci wzrosła z 32 mln do 42 mln. Z szacunków ekspertów wynika, że około 60 proc. dzieci będzie do 35. roku życia cierpieć na otyłość. Zdaniem autorów najnowszej pracy wyniki ich badania wskazują, że lepsza kontrola masy ciała oraz związanych z nią wskaźników metabolicznych u chłopców w okresie dzieciństwa oraz w wieku nastoletnim może pomóc zachować lepszą funkcję jąder, a co za tym idzie lepszą płodność w wieku dorosłym.

Więcej informacji w artykule źródłowym (https://academic.oup.com/ejendo/article/188/4/331/7106271).