We wtorek w Chorzowie odbyło się oficjalne otwarcie punktu, do którego można przynosić rzeczy niepotrzebne lub wykorzystane. W ten sposób "Rzeczownik" daje im drugie lub nawet trzecie życie.

Punkt otworzono w duchu zero waste oraz w trosce o ekologię. "Rzeczownik" znajduje się przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów SORCiK w Chorzowie Batorym przy ul. Kaliny 1.

"To takie łączenie przyjemnego z pożytecznym. Z jednej strony można bezpłatnie zdobyć bardzo ciekawy i przydatny przedmiot, a z drugiej można uporządkować swoje rzeczy poprzez oddanie tych, z których już nie korzystamy. Udostępniając ten punkt przede wszystkim dbamy o ekologię, ale, jako miasto, możemy też zaoszczędzić na wywozie i utylizacji tych przedmiotów" - przyznał Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa, cytowany w wiadomości prasowej.

Pełna nazwa punktu brzmi "Rzeczownik - drugie życie rzeczy". Można do niego przynosić przedmioty, które są już nam niepotrzebne, ale ich stan pozwala na ponowne wykorzystanie. Celem stworzenia punktu jest minimalizacja zjawiska gromadzenia się odpadów w mieście.

Przedmioty do punktu mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Chorzowa, jednak do ich pobierania nie trzeba spełniać tego warunku. "Rzeczownik" przyjmuje meble o niewielkich rozmiarach (np. krzesła, fotele, stoliki, szafki), sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego, zabawki (wyłącznie przeznaczone dla dzieci powyżej trzeciego roku życia), akcesoria dziecięce (np. wózki), artykuły dekoracyjne, książki.

"Rzeczownik" otwarty jest w środy i piątki - od godziny 11 do 15, we wtorki i w czwartki - od 14 do 18, w soboty - od 11 do 14. Urząd Miasta w Chorzowie zaznacza jednak, że przywożone do niego we własnym zakresie przedmioty powinny być czyste, sprawne i bezpieczne w użytkowaniu. Stan każdego z przedmiotów jest poddawany stosownej ocenie, którą przeprowadza prowadzący punkt. Następnie zdjęcie i krótki jego opis trafiają do grupy "Rzecznik drugie życie rzeczy" na portalu społecznościom Facebook. Taka prezentacja zdecydowanie ułatwia zdobycie przydatnych rzeczy.