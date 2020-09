Ciechanów pierwszym miastem w Polsce ze stałym inteligentnym systemem segregacji odpadów

Na osiedlu „Płońska” na stałe wdrożono innowacyjny System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO). Po rocznym pilotażu zamontowane zostały 24 nowe, udoskonalone, bezdotykowe urządzenia na odpady. To pierwsze takie w Polsce inteligentne i bezdotykowe pojemniki, które umożliwiają skuteczną weryfikację segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

Systemem zostało objętych ponad 300 gospodarstw domowych. Każde z nich otrzymuje indywidualne kody, które umożliwiają otwarcie pojemnika i pozostawienie w higieniczny sposób posegregowanych odpadów. Odpady z danego lokalu są automatycznie ważone po ich wrzuceniu. Klapy otwierają się po sczytaniu elektronicznie kodu QR mieszkania. Konstrukcja pojemników uniemożliwia też rozprzestrzenianie się odpadów, np. przy wietrznej pogodzie czy dostanie się do nich ptaków lub gryzoni. Zlikwidowany jest też problem podrzucania odpadów spoza osiedla (nie można ich włożyć do pojemnika bez posiadania kodu otwierającego urządzenia), co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ich odbiorem. Zainstalowane kamery monitoringu pozwalają także na weryfikację osób pozostawiających odpady przy pojemnikach.

Montaż systemu na stałe został poprzedzony rocznym pilotażem, który przyniósł pozytywne efekty. Dla miasta był on bezkosztowy. Po pierwszym półroczu z systemu korzystało już 98 % mieszkańców osiedla. Liczba segregujących odpady gospodarstw domowych wzrosła z niespełna 10% do 90%. W anonimowej ankiecie mieszkańcy wskazali też, że dzięki monitoringowi zainstalowanemu w celach zabezpieczenia nowych pojemników czują się bezpieczniej w obrębie osiedla.

Urządzenia, które zamontowano na stałe zostały udoskonalone. Co szczególnie istotne w dobie epidemii – pojemniki są teraz bezdotykowe. Klapy otwierają się samoczynnie.

– System T-Master to efekt wieloletniej pracy kilkudziesięciu polskich inżynierów i programistów pochodzących z Ciechanowa i okolic. Co więcej, produkcja i kompletacja pojemników również odbywa się lokalnie, właśnie tu w Ciechanowie. Projekt T-Master to wspaniały przykład na efektywność współpracy samorządu z biznesem. Miasto czerpiąc z dostępnych nowoczesnych technologii realnie podnosi komfort życia swoich mieszkańców – powiedział twórca rozwiązania Robert Szczepankowski, Prezes Zarządu T-Master Sp. z o.o.

