Ciecióra: KE chce uniemożliwić połowy śledzia centralnego na Bałtyku od 1 stycznia; nie zgadzamy się

Autor: PAP

Data: 03-10-2023, 09:19

Komisja Europejska planuje uniemożliwić połów śledzia centralnego od 1 stycznia. My się na to absolutnie nie zgadzamy – powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.