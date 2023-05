Powiat cieszyński otworzy przed końcem 2025 r. Centrum Edukacyjno-Kulturalne u Kossaków w Górkach Wielkich. Powstanie ono w dawnym spichlerzu, który zostanie zrewitalizowany. Starostwo poinformowało PAP, że wybrało już wykonawcę remontu.

Starostwo rozstrzygnęło przetarg, który składał się z pięciu części. Pierwsza dotyczyła wyboru wykonawcy rewitalizacji. Wpłynęło sześć ofert. Kwoty wahały się od 9,8 mln zł do 16 mln zł. Wybór padł na ofertę firmy z Bielska-Białej, która złożyła najniższą propozycję. Wykonawca będzie miał na wywiązanie się z zadania 25 miesięcy od dnia podpisania umowy ze starostwem.

Pozostałe cztery części dotyczą dostawy mebli i sprzętu audiowizualnego do sali konferencyjnej, zestawu destylacyjnego do sali wystawienniczej nawiązującej do dawnej gorzelni, a także sprzętu niezbędnego w kawiarni i kuchni. W każdej z tych części starostwo także dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty.

Starosta Mieczysław Szczurek przypomniał, że powiat otrzymał na remont ponad 13 mln zł z programu rządowego Polski Ład.

Zdaniem samorządowca otwarcie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego u Kossaków ma nastąpić w drugiej połowie 2025 r. Będzie ono obejmowało zrewitalizowany spichlerz, w którym powstaną m.in. dwie sale konferencyjne i kawiarnia. Zostanie odtworzona historyczna gorzelnia dworska. Do Centrum planuje się także włączyć stary dwór Kossaków oraz domek ogrodnika - siedzibę Muzeum Zofii Kossak.

Powiat zamierza też wyremontować stary dwór i budynek muzeum. Zrewitalizowany zostanie tamtejszy park.

Powiat cieszyński w lipcu 2022 roku został właścicielem domu, w którym pisarka Zofia Kossak mieszkała po powrocie z emigracji (obecnie mieści się w nim poświęcone jej muzeum), centrum kultury w przedwojennym dworze tej familii, a także ponad 300-letniego spichlerza w Górkach Wielkich. W formie darowizny przekazała je Fundacja im. Zofii Kossak.

Zofia Kossak była córką Tadeusza Kossaka, bliźniaka malarza Wojciecha, wnuczką Juliusza oraz kuzynką Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Po śmierci męża Stefana Szczuckiego w 1923 roku zamieszkała w dworze w Górkach Wielkich. Dwa lata później ponownie wyszła za mąż, za Zygmunta Szatkowskiego.

Podczas wojny pisarka założyła konspiracyjne organizacje Front Odrodzenia Polski oraz Radę Pomocy Żydom Żegota. Była więźniarką niemieckiego obozu Auschwitz. Została skazana na śmierć. Dzięki staraniom władz podziemia udało się doprowadzić do jej uwolnienia. Uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim.

W 1945 roku wyjechała do Londynu. Po powrocie z emigracji zamieszkała w Górkach Wielkich w domu ogrodnika położonym obok dworu, który spłonął. Obecnie mieści się w nim muzeum pisarki. Zmarła w 1968 roku. Spoczywa na góreckim cmentarzu.

Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Zofię Kossak Orderem Orła Białego. Izraelski instytut Jad Waszem uhonorował ją medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".