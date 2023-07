- Centrum Informacyjne Rządu przekazuje:

Premier Mateusz Morawiecki o nowych środkach na inwestycje dla samorządów: proste procedury, uczciwe mechanizmy, pieniądze dla wszystkich

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych pozwala na realizację inwestycji w całej Polsce, dzięki bezzwrotnemu dofinansowaniu. Od początku programu przeznaczyliśmy łącznie 63,4 mld zł m.in. na remonty szkół i żłobków, obiekty sportowe, odnowione parki, nowe drogi czy sieci wodno-kanalizacyjne. Wszystkie te inwestycje zwiększają bezpieczeństwo i komfort życia Polaków. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Makowie Podhalańskim nowy nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć wnioski do 16 sierpnia 2023 r. To nie koniec dobrych wiadomości dla samorządów. Już teraz trafi do nich kolejna pula pieniędzy na zadania remontowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejne środki, które przekazujemy samorządom, to efekt sprawnego zarządzania finansami publicznymi, w tym m.in. walki z mafiami VAT-owskimi.

Premier Mateusz Morawiecki przemawia w czasie konferencji. - Dla nas Polska jest jedna. Nie ma Polski A, Polski B, Polski C. Ten wielki strumień pieniędzy, zabrany mafiom VAT-owskim, przekierowaliśmy do was: do gmin i powiatów. Stąd w całej Polsce jest już ponad 25 tys. tablic, stawianych w ślad za inwestycjami - podkreślił szef polskiego rządu.

Dodał, że za każdą z tablic kryje się ludzka opowieść i pragnienie. To bezpieczeństwo dziecka, które idzie chodnikiem do szkoły. To ścieżka rowerowa, która poprawia zdrowie i pozwala przyjemnie spędzać czas wolny. To odnowiona, nowoczesna szkoła, żłobek, przedszkole dla naszych dzieci, które pozwalają rodzicom spełniać się zawodowo.

Nowe środki na inwestycje w całej Polsce.

Kolejny nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych będzie skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Oznacza to, że 3 wnioski może złożyć każda gmina, każdy powiat i każde województwo. Nabór wniosków potrwa od 20 lipca do 16 sierpnia 2023 r.

To kolejne środki, które samorządy mogą przeznaczyć na inwestycje, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Oznacza to m.in. nowe bezpieczne drogi, nowoczesne szkoły i obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży oraz żłobki, przedszkola i domy opieki. Każda z inwestycji bezpośrednio przekłada się na większy komfort życia w każdym regionie Polski.

- Proste procedury, uczciwe mechanizmy, pieniądze dla wszystkich: to jest w skrócie nasz program inwestycji z polską flagą - opisał premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając nowy nabór. Podkreślił, że środki trafiały do samorządów w maksymalnie elastyczny sposób. To kolejna wielka pula środków na spełnienie lokalnych marzeń mieszkańców w całej Polsce.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych.

Z tego programu skorzystał praktycznie każdy region w Polsce - aby otrzymać środki wystarczyło złożyć wniosek. Do tej pory odbyło się 5 edycji:

I edycja, w której jednostki samorządu terytorialnego przedstawiły wnioski na łączną kwotę ponad 90 mld zł. Na realizację inwestycji przeznaczyliśmy ponad 23,8 mld zł. W jego ramach bezzwrotne dofinansowanie otrzymało ponad 97 proc. samorządów w całej Polsce. II edycja, w ramach której łącznie dofinansowanie uzyskało blisko 5 tys. wniosków. 100 proc. jednostek samorządu terytorialnego, które złożyło przynajmniej 1 wniosek otrzymało dofinansowanie. Do samorządów trafiło ponad 30 mld zł. III edycja skierowana do gmin i powiatów popegeerowskich, w której pozytywną rekomendację do otrzymania środków otrzymało 1885 wniosków na łączną kwotę 4,071 mld zł. IV edycja dla polskich uzdrowisk, w ramach której otrzymały one ponad 240 mln zł. V edycja na rozwój stref przemysłowych, w ramach którego pozytywnie rozpatrzono 52 wnioski na łączną kwotę blisko 5 mld zł.

Samorządy nadal mogą składać wnioski w ramach dwóch edycji: do 21 lipca trwa edycja VII przeznaczona na rozwój sfer przemysłowych; do 31 lipca trwa edycja VI skierowana do byłych PGR-ów. Przeczytaj więcej o naborach na stronie BGK.

Pieniądze dla samorządów na remont dróg.

To nie koniec dobrych wiadomości dla samorządów. Już teraz trafią do nich kolejne pieniądze na remonty dróg. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Modernizacja dróg lokalnych, dróg gminnych, powiatowych jest istotna właśnie z perspektywy mieszkańców. Polska zmienia się na naszych oczach - podkreślił szef polskiego rządu.

