Pokolenie Z, które obecnie wchodzi na rynek konsumentów i staje się coraz bardziej niezależne, przynosi ze sobą nowe nawyki żywieniowe i preferencje. Trendy żywieniowe pokolenia Z wpłyną w sposób znaczący na produkcję żywności: producenci będą musieli dostosowywać swoje procesy, aby spełnić rosnące oczekiwania dotyczące zdrowej, ekologicznej i różnorodnej żywności – mówi Adam Dybaś, dyrektor ds. sprzedaży Boccard Kates.

Fot. Adam Dybaś, dyrektor ds. sprzedaży Boccard Kates

Na rynek konsumentów wchodzi pokolenie Z, wnosząc ze sobą nowe nawyki żywieniowe i preferencje. Jakie zmiany wymusza to na branży spożywczej?

Rzeczywiście, pokolenie Z niesie ze sobą nowe postrzeganie żywności, będącej dla tych młodych ludzi przede wszystkim źródłem zdrowia i przejawem szacunku do środowiska. Żywność wybierana przez pokolenie Z to produkty naturalne, organiczne i ekologiczne, wolne od sztucznych substancji, wzmacniaczy smaku, konserwantów. Priorytetowe traktowanie walorów prozdrowotnych żywności i jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne przy wytwarzaniu żywności powoduje rosnącą popularność wegetarianizmu i weganizmu. Obserwujemy też coraz większe zainteresowanie żywnością funkcjonalną: suplementy diety, superfoods i produkty prozdrowotne na trwale zagościły w ofercie producentów żywności.

Jak mówiliśmy, pokolenie to kładzie nacisk na prozdrowotne walory żywności, posiłkując się (nomen omen) w odżywianiu produktami funkcjonalnymi. Boccard Kates ma również doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań służących wytwarzaniu takich produktów…

Realizujemy wszystkie typy projektów. Modułowe instalacje procesowe (skidy), pojedyncze zbiorniki magazynowe i procesowe, automatyzacja instalacji technologicznych czy też kompleksowe instalacje procesowe „pod klucz" – to tylko przykładowe projekty, które są w zasięgu naszych możliwości.

Tak naprawdę do każdego projektu podchodzimy bardzo indywidualnie, skupiając się bardzo mocno na potrzebach Klienta, czy to będzie napój roślinny, innowacyjne wykorzystanie fusów po kawie, produkcja błonników rozpuszczalnych, mleko dla niemowląt, oczyszczanie białek, aromaty spożywcze. Projekt rozpoczynamy od dogłębnego poznania procesu, rozmów, na tej podstawie dobieramy i na sam koniec integrujemy całe rozwiązanie.

Czego potrzebuje producent żywności, by móc zaproponować nowym konsumentom żywność alternatywną?

Przede wszystkim trzeba określić, jaka to żywność. To przede wszystkim zamienniki mięsa, ale też produkty na bazie białka roślinnego oraz żywność z kategorii superfoods. Aby je wytworzyć, potrzebna jest specyficzna technologia i rozwiązania - jako Boccard Kates rozumiemy te wyzwania, a nasze działania ukierunkowane są na wsparcie producentów żywności w dostosowaniu się do zmieniających się trendów żywieniowych i zapewnienie im technologicznych narzędzi do produkcji zdrowej, ekologicznej i różnorodnej żywności. Takiej, której oczekują aktualni konsumenci. Dostarczamy technologie i linie produkcyjne umożliwiające produkcję napojów roślinnych.

Mamy doświadczenie w projektowaniu, produkcji i uruchamianiu skidów do biosyntezy.

Wspieramy procesy opierające się na wykorzystaniu zdolności grzybów, bakterii, drożdży mikroorganizmów do produkcji określonych produktów w kontrolowanych warunkach. W rezultacie naszej pracy możemy pomóc w produkcji różnorodnych produktów chemicznych i biologicznych oraz przyczynić się do rozwoju nowych technologii, właśnie w obszarze biosyntezy.

Mówiąc o tym, mam na myśli komponenty żywności, które są pozyskiwane za pomocą technologii biotechnologicznych lub wykazują aktywność biologiczną, która może być wykorzystana w produkcji żywności funkcjonalnej. W przypadku żywności funkcjonalnej chodzi o produkty, które oprócz dostarczania podstawowych składników odżywczych mają dodatkowe korzyści zdrowotne lub biologiczne działanie.

Takie rozwiązania są stosowane do produkcji witamin, białek, enzymów, nutraceutyków, wspierają produkcję substytutów mięsnych jak np. Quorn.

Co jest najważniejsze w kontekście optymalizacji czasu i wydajności produkcji?

Posiadamy też kompleksowe rozwiązania dla zakładów produkcyjnych opierające się na formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że pomagamy klientom w całym procesie budowy od projektowania i planowania instalacji produkcyjnej po jej budowę i uruchomienie. Optymalizujemy ogólny czas trwania projektu, zapewniając jednocześnie wydajność instalacji. A ponieważ każdy projekt jest wyjątkowy, możemy wykorzystać zgromadzoną wiedzę, aby dostosować nasze metody i narzędzia do specyfiki procesów danego projektu.

Jakie korzyści przynosi firmie z branży spożywczej wdrożenie takich rozwiązań?

Podam przykład dla międzynarodowej firmy z branży mleczarskiej, gdzie wdrożenie nowego produktu stało się ważnym krokiem w osiągnięciu strategicznych celów biznesowych. Dzięki nowemu procesowi technologicznemu klient wprowadził do swojej oferty różne rodzaje serków, to z kolei stanowiło odpowiedź na zmieniające się preferencje konsumentów i rosnące wymagania rynku, a nowa instalacja procesowa pozwoliła zwiększyć wydajność i obsłużyć większą ilość zamówień.

Lepszą kontrolę nad procesem produkcyjnym, a w efekcie lepszą jakość końcowych produktów, dała firmie modernizacja istniejących i zainstalowanie nowych zbiorników magazynowych, natomiast obniżenie kosztów produkcji klient uzyskał dzięki osiągnięciu wyższego poziomu automatyzacji i efektywności energetycznej na skutek prefabrykacji wyspy zaworowej i modernizacji istniejących urządzeń.

Wzięliśmy odpowiedzialność za cały projekt, począwszy od koncepcji, aż do montażu i uruchomienia. Pomimo skomplikowanych wyzwań związanych z transportem i instalacją, zapewniliśmy szybkie wdrożenie projektu, dzięki temu Klient przystąpił do produkcji nowych produktów.

Co jest najważniejsze w procesie wdrażania nowych rozwiązań i technologii w zakładzie produkcyjnym?

Za najważniejsze aspekty tego procesu uznałbym możliwość zwiększenia produkcji, możliwość wprowadzenia nowych produktów na rynek oraz optymalizacji procesu produkcyjnego, bo to z kolei przekłada się na większą konkurencyjność.

Nie zawsze producent żywności potrzebuje kompleksowych rozwiązań i instalacji całych linii produkcyjnych, często chce zmodernizować lub zainstalować jedynie pojedyncze urządzenie. Czy również w tej sytuacji może liczyć na Boccard Kates?

Oczywiście, mamy ofertę również dla takich klientów. Oprę się znów na przykładzie i firmie z kolejnego segmentu branży spożywczej, ponieważ konkret jest najlepszą ilustracją naszych możliwości. To ciekawy przypadek, ponieważ dotyczy jednego z najpopularniejszych, a jednocześnie wbrew pozorom bardzo wymagających produktów, czyli majonezu – naszym zadaniem było zaprojektowanie, zbudowanie i dostarczenie mieszalników do produkcji majonezu i keczupu dla jednego z czołowych producentów sosów na rynku azjatyckim.

Kolejnym przykładem modernizacji, tym razem w segmencie napojów, może być projekt i montaż wyspy zaworowej obsługującej syropiarnię, która zastąpiła używany dotychczas panel ręczny. Wdrożenie polegało na stworzeniu kompletnego projektu instalacji (w tym 3D), prefabrykację wyspy zaworowej zbudowanej z ponad 200 zaworów, montaż instalacji procesowych programowanie procesu, pełną integrację z pozostałymi częściami syropiarni, prefabrykację i montaż kolektora rozprowadzającego wodę procesową po zakładzie i wreszcie montaż wyspy zaworowej, instalacji oraz uruchomienie w slocie czasowym. I to wszystko zostało wykonane podczas 10. dniowej przerwy w produkcji!

Na koniec chciałbym zapytać, jakie aspekty i wartości uważa Pan za kluczowe we współpracy z producentami żywności?

Ważna jest elastyczność w działaniu, kompleksowe podejście do projektów, zdolność dostosowania linii produkcyjnej do różnych produktów i procesów, a także terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Mamy wszystkie te atuty, a dodatkowo współpraca z nami oznacza także korzystanie z nowoczesnych technologii.

Kluczowe są możliwość zwiększenia produkcji, wprowadzenie nowych produktów na rynek oraz optymalizacja procesu produkcyjnego. Zwracam również uwagę na niezawodność procesu i kontrolę jakości dlatego Boccard Kates oferuje technologie, które pozwalają na precyzyjne zarządzanie procesami. Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych są priorytetami w branży spożywczej, dlatego też doświadczeni specjaliści potrafią zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii lub problemów z jakością produktu.

Przyspieszające zmiany klimatyczne, wyczerpywane złoża naturalne i to że jest nas coraz więcej, to wszystko sprawia, że produkcja pożywienia podlega ciągłej zmianie.

Wyszliśmy tu od pokolenia Z, ale myślę, że następuje tu ogólna zmiana w myśleniu, w podejściu do żywności globalnie. Świadomość jest coraz większa, groźba chorób coraz większa, nie chcemy jeść źle. Jakość żywności ma duże znaczenie jak również doświadczanie nowych smaków, tekstur, nowych rozwiązań, bez maksymalnej eksploatacji planety.

Tu też widzę duże znaczenie producentów żywności, szczególnie ich podejścia do rozwiązań ekologicznych, związanych z oszczędnością wody, energii oraz produktów bazujących na składnikach, o który jeszcze do niedawna mało kto myślał: białko owadzie, białko z grochu, soi, algi czy mięso z protein lub z laboratorium.

Zrównoważony rozwój, efektywność, maksymalizacja wykorzystania odpadów to hasła, które przyświecają producentom żywności.

Z zaciekawieniem obserwuje zmiany zachodzące w tym sektorze i bez względu na to czym determinujemy wybór żywności: etyką, zdrowiem czy ekologią każdy może mieć wpływ na kształtowanie bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do żywienia, zarówno od strony konsumenta, producenta żywności czy z punktu widzenia dostawcy rozwiązań procesowych.

Dziękuję za rozmowę.

Boccard Kates: od ponad 30 lat w Polsce i ponad 100 lat na świecie projektujemy i budujemy innowacyjne instalacje wraz z całym wyposażeniem procesowym.

Zarządzanie projektem

Inżynieria projektowa

Automatyka

Prefabrykacja rurociągów, skidów i urządzeń procesowych

Profesjonalny serwis

Boccard Kates sp. z o.o

Ul. Sprzętowa 3B, 10-467 Olsztyn

02-495 Warszawa

www.boccardkates.pl

tel. : 697071178