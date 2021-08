Co czwarty konsument kupuje żywność bezpośrednio od rolników

83 proc. badanych zauważa lepszą jakość żywności od rolników – wskazuje raport Accenture i Stowarzyszenia „ASAP”. Coraz częściej produkty kupowane są przez internet.

Autor: PAP

Data: 26-08-2021, 12:11

Co czwarty konsument kupuje żywność bezpośrednio od rolników, fot. shutterstock

- Świeże produkty bio pochodzące prosto od rolników są nie tylko smaczniejsze, co zauważają klienci, ale też bogatsze w wartościowe składniki. Ich droga z pola na stół jest zdecydowanie krótsza, dzięki czemu zachowują więcej witamin i minerałów - podkreślił prezes Farmy Świętokrzyskiej Łukasz Gębka.

Jego zdaniem, konsumenci są tego coraz bardziej świadomi, dlatego sieci handlowe w swojej komunikacji chętnie podkreślają lokalne pochodzenie produktów. Coraz więcej takich artykułów oferują także sklepy internetowe.

Klienci chcą kupować lokalną, nieprzetworzoną żywność, w tym szczególnie świeże warzywa i owoce. Nie każdy ma jednak blisko sklep z ekologiczną żywnością czy dostęp do upraw okolicznych rolników. Dlatego na popularności zyskują sklepy internetowe z tego typu produktami spożywczymi. Z analizy PwC (PricewaterhouseCoopers) wynika, że sprzedaż żywności online w latach 2019-2020 wzrosła o ponad 57 proc., a do 2026 roku urośnie jeszcze o niemal 29 proc.

Rynek e-grocery, czyli zakupów świeżych produktów spożywczych przez internet, rozwija się najszybciej ze wszystkich segmentów e-commerce. Jak wskazują eksperci Farmy Świętokrzyskiej, ten wzrost nie powinien zostać zachwiany, choć oczywiście mogą na niego wpływać takie czynniki jak m.in. utrzymująca się niepewność związana z pandemią czy rosnąca inflacja.

W internecie swoje produkty sprzedaje obecnie około 150 tys. różnych polskich przedsiębiorstw. Nadal jednak liczba sklepów internetowych w porównaniu do liczby mieszkańców w Polsce jest niższa niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Dlatego, jak wskazują eksperci PwC, sprzedaż online w Polsce ma wciąż dużą przestrzeń do rozwoju. Przyspiesza go także pandemia i zmieniające się zwyczaje konsumentów. Ponad 74 proc. Polaków po zakończeniu pandemii zamierza utrzymać poziom zakupów internetowych, a 10 proc. chce je nawet zwiększyć.