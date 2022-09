Co czwarty Polak spodziewa się wzrostu dochodów

Co czwarty Polak spodziewa się wzrostu dochodów, a co piąty szacuje, że ich wysokość się nie zmieni - wynika z badania „Wynagrodzenia 2022. Oczekiwania Polaków”. W ostatnim kwartale wynagrodzenia prawie połowy pracujących Polaków wzrosły ponad dwukrotnie więcej niż w styczniu br. - dodano.

"Blisko połowa pracujących Polaków deklaruje, że poziom ich wynagrodzenia wzrósł w ciągu ostatniego kwartału ponad dwukrotnie więcej niż na początku 2022 r. Również ponad dwukrotnie zmalał odsetek pracowników, którym zmniejszono wynagrodzenia. Jednocześnie aż co czwarty Polak spodziewa się wzrostu dochodów, a co piąty szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian" - wynika z badania "Wynagrodzenia 2022. Oczekiwania Polaków", zrealizowanego w sierpniu br. na zlecenie Gi Group przez ARC Rynek i Opinia.

Oczekiwania podwyżek nadal wysokie

Dodano, że oczekiwania są mniej optymistyczne niż na początku roku, ale nadal wysokie, zważywszy na niepewną koniunkturę i coraz częściej zauważane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze. Zdaniem autorów badania o niepewności Polaków świadczy rosnący odsetek spodziewających się obniżenia pensji, wynoszący obecnie 8,3 proc.

W badaniu wskazano, że "prawie połowa pracujących Polaków wskazywała, że poziom ich wynagrodzenia wzrósł w ciągu ostatniego kwartału ponad dwukrotnie więcej niż w styczniu 2022, przy czym częściej wskazywali na to mężczyźni niż kobiety". W styczniu br. podwyższenie pensji dotyczyło 21 proc. badanych, w sierpniu było to już 49 proc. - przypomniano.

Jak zaznaczono, z 23 proc. do 9 proc. zmalał odsetek pracowników, którym zmniejszono wynagrodzenia. Z badania Gi Group wynika również, że w przypadku 42 proc. nie zmieniło się, podczas gdy w styczniu br. było to 56 proc.

Z badania wynika, że obniżenia pensji w największym stopniu dotyczyły pracownicy z regionu województwa mazowieckiego (11 proc.), w najmniejszym zaś z regionu wschodniego (8 proc.). Podwyższenie wynagrodzenia deklarowali przede wszystkim pracujący w regionach zachodnich (południowo-zachodnim: 51 proc. oraz północno-zachodnim: 52 proc.). Najrzadziej wzrost wynagrodzenia deklarowali pracownicy z regionu południowego (45 proc.) oraz centralnego (46 proc.) - dodano.

W sierpniu br. na podwyżkę pensji liczyło 42 proc. zatrudnionych, a dokładnie połowa z nich (50 proc.) na utrzymanie jej wysokości; 8,3 proc. spodziewało się jej obniżenia.

Autorzy raportu podkreślili, że trudna sytuacja spowodowana wojną w Ukrainie oraz wysoka inflacja znacząco wpłynęły na zmniejszenie oczekiwań pracowników wobec wynagrodzeń.

"W styczniu br. podwyżek spodziewała się ponad połowa (54,5 proc.) badanych, w kwietniu br. odsetek ten spadł do 41 proc. i utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Wyższy odsetek pracujących spodziewa się natomiast utrzymania dotychczasowej wysokości pensji (29,1 proc. w styczniu 2022 vs. 49,7 proc. w sierpniu 2022). Zauważalnie wzrósł natomiast odsetek obawiających się spadku dochodów (z 2,9 proc. w styczniu 2022 do 8,3 proc. w sierpniu 2022)" - poinformowano.

Według dyrektor zarządzającej Gi Group Temporary & Permanent Recruitment Anny Wesołowskiej, pracujący Polacy mniej optymistycznie niż w styczniu tego roku, ale nadal z nadzieją patrzą na przyszłość swoich zarobków. Jej zdaniem warto zwrócić uwagę na zmianę trendu. "Podobnie jak dwa lata temu, odsetek liczących na wzrost pensji jest niższy niż spodziewających się ich utrzymania, co oznacza, że Polacy zdają sobie sprawę z niepewności koniunktury oraz ograniczeń i trudności, jakim muszą sprostać firmy. Na podwyżkę mogą liczyć przede wszystkim specjaliści, których brakuje, osoby o rzadkich kompetencjach" - ocenia Anna Wesołowska.

Kto liczy na podwyżki?

W badaniu wskazano, że wśród przewidujących podwyżkę pensji przeważają osoby w wieku 25-34 lat (53 proc.), a osoby w wieku 44-65 lat stanowią 36 proc. Wzrostu wynagrodzenia częściej oczekują mężczyźni (47 proc.) niż kobiety (36 proc.). "Nie ma natomiast znaczących różnic w zależności od poziomu wykształcenia, choć osoby z wyższym wykształceniem nieco częściej spodziewają się zmniejszenia dochodów" - podano.

Dodano, że podwyższenia pensji oczekują najczęściej mieszkańcy wsi i miast do 19 tys. mieszkańców oraz miast między 100 a 199 tys. mieszkańców. Są to głównie pracownicy z regionu wschodniego (49 proc.), rzadziej natomiast z regionu północnego (36 proc.) czy województwa mazowieckiego (37 proc.) - wskazano.

Badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gi Group, metodą CAWI (samodzielnie wypełniana ankieta online) na panelu badawczym epanel.pl, administrowanym przez ARC Rynek i Opinia na próbie reprezentatywnej dla populacji Polski - 1100 w wieku 18-65 lat, w sierpniu 2022 r.

Gi Group jest międzynarodową agencją pracy i doradztwa personalnego. Prowadzi działalność w zakresie m.in. stałego i czasowego zatrudnienia, wyszukiwania i rekrutacji pracowników oraz outsourcingu.