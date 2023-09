Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski wie, że z ust prezydenta Joe Bidena padła obietnica budowy silosów zbożowych w Polsce, jednak jest cisza w tej sprawie po stronie amerykańskiej - mówił w czwartek w Studiu PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Co dalej z budową silosów zbożowych w Polsce przez USA?; fot. shutterstock

Silosy na zboże

Telus w czwartek w Studiu PAP pytany o obietnicę Joe Bidena z 2022 r. odnośnie budowy silosów na zboże, w tym w Polsce, które miałyby być rozwiązaniem w sprawie Ukraińskiego zboża powiedział, że na ten temat jest "cisza po stronie amerykańskiej".

"Miałem dwa spotkania z ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezinskim i o tym mówiłem i przy każdym tym pytaniu nabierał on wody w usta" - podkreślił minister.

Pytany o to, czy strona amerykańska zna tę sprawę i obietnicę Bidena, Telus odparł: "ambasador wie, że taka obietnica padła, ale nie wykonano żadnego kroku na przód".

"Na koniec ostatniego spotkania z panem Brzezinskim, ambasador zapytał mnie, w czym możemy pomóc. Ja powiedziałbym dwie rzeczy: silosy i agroport. I koniec. To będą dwie rzeczy, którymi nam naprawdę pomożecie" - poinformował minister rolnictwa.

Dopytywany o reakcję Brzezinskiego na te słowa Telus powiedział, że ambasador USA obiecał, że "będzie rozmawiał z administracją pana prezydenta".

Prezydent USA Joe Biden w czerwcu 2022 r. zapowiedział, że przy granicach Ukrainy, w tym w Polsce, powstaną tymczasowe silosy, które pozwolą na eksport ukraińskiego zboża drogą lądową. Zastrzegł, że będzie to wymagać czasu. Biden stwierdził, że jest to jeden ze sposobów, by uniknąć dalszego wzrostu cen żywności spowodowanego m.in. przez rosyjską agresję i blokowanie przez Rosję ukraińskich portów.

Pod koniec sierpnia br. Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, w rozmowie z Financial Times powiedziała, że mimo publicznych obietnic złożonych przez Bidena, wciąż brakuje konkretnego postępu w kwestii budowy zapowiadanych silosów. "Kiedy zaczęliśmy pytać o to, nikt w (amerykańskiej) administracji nie był gotowy odpowiedzieć na pytanie" - dodała Emilewicz.