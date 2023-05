O godz. 13 mam spotkanie z piątką państw, z koalicją, będziemy dalej rozmawiać - zapowiedział w piątek w TVP 1 szef MRiRW Robert Telus, odnosząc się do rozmów państw "przyfrontowych" ws. ukraińskich produktów rolnych. Chodzi o monitorowanie towarów, których nie obejmują unijne środki zapobiegawcze.

Szef MRiRW Robert Telus zapowiada dalsze rozmowy z państwami "przyfrontowymi" na temat produktów z Ukrainy. / fot. PAP/Marcin Bielecki

Kontrola importu produktów rolnych z Ukrainy: jakie wyzwania stoją przed państwami "przyfrontowymi"?"

We wtorek Komisja Europejska poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Regulacje te zakazują w okresie od 2 maja do 5 czerwca br. (z możliwością przedłużenia) swobodnego obrotu nasionami wymienionych roślin pochodzącymi z Ukrainy w pięciu państwach członkowskich UE: Bułgarii, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji - czyli współpracujących ze sobą tzw. państwach przyfrontowych.

Wskazane przez KE ukraińskie produkty rolne nadal mogą znajdować się w tranzycie przez państwa "przyfrontowe" w ramach wspólnej celnej procedury tranzytowej lub trafiać do kraju lub terytorium poza UE. Pochodzące z Ukrainy pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik mogą również być dopuszczane do swobodnego obrotu we wszystkich państwach członkowskich UE innych niż Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

"Dziś o godz. 13 mam spotkanie z Piątką, z koalicją, będziemy dalej rozmawiać (...), o dalszych produktach" - zapowiedział w piątek w TVP 1 minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, odnosząc się do rozmów z przedstawicielami Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier ws. innych artykułów rolnych poza pszenicą, kukurydzą, rzepakiem i słonecznikiem. Jak wskazał, chodzi o ich monitorowanie.

"To nie jest tak, że z dnia na dzień będzie wprowadzone (na nie embargo - PAP)" - zastrzegł. Dodał, że ewentualne ograniczenia "na pewno wprowadzimy", jeżeli się okaże, "że któryś produkt będzie zakłócał" sytuację na rynku.

Państwa "przyfrontowe" monitorują produkty rolnicze z Ukrainy

20 kwietnia br. ministrowie rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier skierowali list do Komisji Europejskiej w sprawie koniecznych kroków, które należy podjąć w celu przeciwdziałania zaburzeniom na rynkach państw członkowskich Unii Europejskiej najbardziej dotkniętych zwiększonym importem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

Jak poinformował w piątek minister Telus, z danych przekazanych przez KAS wynika, że do Polski wpłynęło 3,5 mln ton zboża z Ukrainy. "W porównaniu z naszym zbożem - my mamy plon z zeszłego roku 35 mln ton - to tylko 10 proc., ale ono zachwiało rynkiem nie tylko u nas w Polsce (...), ale całym rynkiem w Europie" - podkreślił szef MRiRW. Przypomniał, że zboże do Europy płynęło również od południa. "Podejrzewa się, mówi się o tym, że również rosyjskie zboże z południa wpływało do Europy, które było jeszcze tańsze niż ukraińskie" - dodał.

Ukraina jest ważnym partnerem Polski w zakresie handlu towarami rolno-spożywczymi. W 2022 r. odnotowaliśmy wzrost eksportu rolnego na rynek ukraiński o 16 proc. (z 811,5 mln euro do 945,3 mln euro). Eksportowano głównie: sery i twarogi, produkty używane do karmienia zwierząt i kawę.