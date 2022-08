Co dalej z tym plastikiem? MKIŚ skorygował projekt ustawy dot. Dyrektywy SUP

Autor: Sylwia Uziębło-Kowalska, radca prawny w Osborne Clarke

Data: 08-08-2022, 11:53

Pod koniec lipca MKIŚ zaprezentowało kolejną wersję projektu ustawy implementującej Dyrektywę SUP (druk UC73). Znalazły się w nim korekty i uzupełnienia regulacji przewidzianych w poprzedniej wersji projektu jak i całkiem nowe obowiązki przedsiębiorców.

Pod koniec lipca MKIŚ zaprezentowało kolejną wersję projektu ustawy implementującej Dyrektywę SUP. fot. shutterstock

Co dalej z tym plastikiem?

Od ponad roku toczy się intensywna dyskusja nad projektem ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Single-Use Plastics (tj. dyrektywę 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko; tzw. Dyrektywa SUP). Dyrektywa ta stanowi jedno z narzędzi wspierających przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) w UE, a jednym z jej celów jest ograniczenie zaśmiecania środowiska odpadami plastiku.

Pod koniec lipca b.r. MKIŚ zaprezentowało kolejną wersję projektu ustawy implementującej Dyrektywę SUP (druk UC73). Znalazły się w nim korekty i uzupełnienia regulacji przewidzianych w poprzedniej wersji projektu jak i całkiem nowe obowiązki przedsiębiorców.

Co doprecyzowano w zmienionym projekcie?

W ramach doprecyzowania regulacji jakie znalazły się w poprzedniej wersji projektu implementującego Dyrektywę SUP ustawodawca zdecydował się m.in. dookreślić jakie działania będą stanowić wypełnienie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych jaki zostanie nałożony na wprowadzających określone produkty (m.in. wyroby tytoniowe czy lekkie plastikowe torby na zakupy). Kampanie edukacyjne obejmą wszelkie działania przedsiębiorców podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami plastiku, wspomagające osiągniecie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów. Działania te będzie można prowadzić za pośrednictwem środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych, plakatów czy poprzez organizowanie konkursów, konferencji i akcji informacyjno-edukacyjnych. Zaproponowano także niższe stawki opłat stanowiące podstawę do wyliczenia wysokości środków jakie powinny być przeznaczane na publiczne kampanie edukacyjne dla niektórych produktów (np. do 0,01 zł za 10 sztuk wprowadzonych do obrotu produktów w przypadku wyrobów tytoniowych).

W zmodyfikowanym projekcie rozszerzono katalog nieprawidłowości, które będą podstawą do nałożenia na przedsiębiorców kar pieniężnych. WIOŚ nałoży na przedsiębiorcę karę gdy ten nie będzie prowadzić ewidencji masy i liczby produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym w zakresie produktów wymienionych w zał. nr 9 do zmienianej ustawy (a więc np. pojemników i kubków na napoje, pojemników na posiłki czy paczek i owijek) lub będzie prowadzić tę ewidencję niezgodnie z formatem określonym w regulacjach unijnych dla pojemników na posiłki i kubków na napoje.

Ustawodawca wyłączył także możliwość odstąpienia od nałożenia na przedsiębiorców kar pieniężnych przewidzianych w projektowanych przepisach i poprzestaniu na pouczeniu na postawie art. 189f KPA. Nie będzie zatem możliwości uniknięcia kary zgodnie z przywołanym przepisem chociażby w sytuacji naruszeń o mniejszej wadze, które przedsiębiorca dobrowolnie usunął.

Nowe obowiązki przedsiębiorców

W zmodyfikowanym projekcie ustawodawca wprowadził wymagane parametry w zakresie zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w butelkach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l. Udział ten powinien wynieść 25% w roku 2025 i rosnąc co roku o 1% tak, aby w roku 2030 osiągnąć 30% udział recyklatu w tych butelkach.

Po 1 lipca 2024 r. zakazane będzie wprowadzanie do obrotu produktów w pojemnikach na napoje o pojemności do 3l. wykonanych z tworzyw sztucznych jeśli ich plastikowe zakrętki i wieczka nie będą do nich trwale przymocowane.

Powyższe nie dotyczy butelek szklanych i metalowych z plastikowymi wieczkami oraz butelek i pojemników na napoje do żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu napoje w butelkach o pojemności do 3l nałożono obowiązek osiągniecia rocznych poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Poziom wymagany w roku 2025 wyniesie 77% i będzie stopniowo rosnąć, by w roku 2029 osiągnąć docelowy poziom 90%.

O ile samo wprowadzenie obowiązku z zakresie selektywnej zbiórki nie dziwi, to nie do końca zrozumiały jest przewidziany w projekcie sposób wykonania tego obowiązku. Projekt przewiduje bowiem, że poza samodzielnym wykonaniem obowiązku przez przedsiębiorcę, możliwe jest wykonanie go za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Tymczasem butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l objęte są projektowanym systemem kaucyjnym. W ramach tego systemu butelki te mają być zbierane przez tzw. podmiot reprezentujący.

Powstaje zatem pytanie jak pogodzić projekt implementujący SUP z projektem dot. systemu kaucyjnego w zakresie selektywnej plastikowych butelek jednorazowego użytku o pojemności do 3l. Zgodnie z pierwszym z projektów obowiązek ten ma być wykonywany poprzez organizację odzysku opakowań, podczas gdy zgodnie z drugim z nich butelki te będą zbierane przez podmiot reprezentujący w ramach systemu kaucyjnego. Ustawodawca powinien wyeliminować tę niespójność i wyjaśnić zależności pomiędzy obowiązkiem selektywnej zbiórki wynikającym z projektu ustawy implementującej dyrektywę SUP a projektowanym systemem kaucyjnym. Jest to o tyle istotne, że nieosiągnięcie poziomów selektywnej zbiórki zgodnie z projektem implementującym SUP będzie skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę opłaty produktowej.

Czego możemy się spodziewać?

Zarówno przepisy implementujące Dyrektywę SUP jak i przepisy dot. systemu kaucyjnego są nadal wyłącznie projektami ustawy, będącymi przedmiotem zmian i korekt. Podobnie projektem są związane z nimi przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta (druk UC81). Materia regulowana tymi trzema projektami wiąże się ze sobą i służy osiągnieciu podobnych celów związanych z ograniczeniem ilości odpadów i dojściem do GOZ. Dlatego szczególne ważne jest zapewnienie spójności pomiędzy wszystkimi trzema projektami.

Wszystko wskazuje na to, że czeka nad nas ciekawa jesień pełna dyskusji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.