Jaki wpływ na branżę spożywczą będzie miała dyrektywa CSRD? fot. shutterstock

Dyrektywa CSRD jest jedną z regulacji, która ma wesprzeć transformację unijnej gospodarki w kierunku tej zrównoważonej, neutralnej klimatycznie do 2050 r. Obejmie ona cały łańcuch wartości, w tym dostawców, i wpłynie na działalność nawet tych firm, które nie są nią zobowiązane do raportowania niefinansowego. Będzie miała istotny wpływ również na branżę spożywczą.

Czym jest Dyrektywa CSRD?

Dyrektywa o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju, czyli tzw. dyrektywa CSRD, zobowiąże około 50 000 firm w UE do raportowania niefinansowego. Co to oznacza w praktyce? Zbieranie danych m.in. o wpływie przedsiębiorstwa na środowisko czy społeczeństwo, ale przede wszystkim konieczność opracowania strategii zmniejszania negatywnego wpływu i raportowania postępów z jej realizacji.

– W perspektywie najbliższych lat, kilka tysięcy podmiotów w Polsce będzie zobowiązane do raportowania niefinansowego, przy czym trzeba pamiętać, że sam raport będzie jedynie zbiorem informacji podsumowujących efekt wielu działań wcześniej podjętych przez organizację. Z tej perspektywy widać, że czasu na przygotowanie się zostało niewiele. Pierwsze firmy zaczną raportować dane niefinansowe na nowych zasadach już za 2024 r. Co istotne, CSRD wprowadza wymóg audytowania raportów, więc wszystko wskazuje na to, że nie będzie miejsca na pisane na kolanie piarowe publikacje, jak to bywało przy wcześniejszych raportach społecznych i środowiskowych - podsumowuje Dominika Lenkowska-Piechocka z firmy doradczej Who Will Save The Planet.

Dyrektywa CSRD. Co będą musiały raportować firmy?

Raportowanie wpływu, takiego jak np. ślad węglowy, w rzeczywistości dotyczy jednak znacznie szerszej grupy podmiotów. Chodzi o dostawców znajdujących się w łańcuchu wartości firm podlegających raportowaniu.

- Duzi gracze będą wymagali od swoich partnerów biznesowych raportowania kluczowych aspektów i np. zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Wynika to z faktu, że często największa część emisji z tzw. Zakresu 3 mieści się w łańcuchu wartości. Prościej, firmy objęte CSRD, w tym sieci handlowe czy duzi producenci, będą musieli również raportować dane, których nie kontrolują bezpośrednio, ale mają na nie wpływ, np. poprzez konkretne wymogi zawarte w umowach z dostawcami. Z pewnością przy wyborze swoich partnerów biznesowych będą premiować tych, którzy wesprą ich dążenia do transformacji w stronę zrównoważonego rozwoju i pozwolą wykazać się w raporcie rocznym - zauważa Lenkowska - Piechocka.

Dlatego w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej nawet małe firmy, których na razie nie objęła dyrektywa CSRD, powinny zainteresować się tematem ESG i raportowaniem niefinansowym. - dodaje.

Jak Dyrektywa CSRD wpłynie na branżę spożywczą?

Strategia Unii Europejskiej „Od pola do stołu”, będąca częścią Europejskiego Zielonego Ładu, już pokazała kierunek, w którym powinna podążać branża spożywcza; standardy raportowania wg CSRD jedynie rozszerzyły tę perspektywę.

- Wśród najważniejszych aspektów, na które powinna zwrócić uwagę branża spożywcza, jest na pewno dążenie do redukcji śladu węglowego oraz skompensowania tych emisji, których nie da się uniknąć. Tu firmy mogą stawiać na takie działania, jak: zmiana używanych technologii na energooszczędne lub bezemisyjne, optymalizacja logistyki, stosowanie rozwiązań zrównoważonej biogospodarki etc. Znacznie szerszą kategorią od śladu węglowego jest ślad środowiskowy żywności i związane z nim ograniczenie generowania odpadów, a tu mowa m.in. o zapobieganiu i ograniczaniu marnowania żywności wśród konsumentów, np. mniejsze porcje, przedłużenie trwałości produktu, ale także w całym łańcuchu wartości, np. optymalizacja procesów, innowacyjne wykorzystanie produktów ubocznych; wprowadzenie opakowań wielokrotnego użytku, opakowań lepiej nadających się do recyklingu czy wykonanych w większej mierze z materiałów z recyklingu, a także np. inwestowanie w innowacyjne biomateriały o jak najmniejszym wpływie na środowisko - wymienia Dominika Lenkowska-Piechocka.

CSRD szansą na zbudowanie przewag dla branży spożywczej?

Poza kwestiami środowiskowymi, trzeba zwrócić uwagę na społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny. Tu pojawiają się zagadnienia związane m.in. z bezpieczeństwem pracy i zatrudnienia czy adekwatnymi zarobkami. Z pewnością warto będzie poruszyć również kwestie inkluzywności i różnorodności czy programu ochrony sygnalistów. Szeregu regulacji, które budują zaufanie do organizacji i podkreślają jej transparentność.