Co druga osoba chce wyjechać do pracy za granicę z powodu utraty zatrudnienia (badanie)

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu społeczeństwa przyczyniły się do stagnacji gospodarczej i zastoju na rynku pracy. W efekcie część polskich pracowników musiała się zmierzyć ze stratą zatrudnienia lub obniżką wynagrodzenia. Aktualna sytuacja gospodarcza wpływa na wzrost zainteresowania Polaków pracą za granicą.

Według najnowszego badania OTTO Work Force, przeprowadzonego na grupie 500 respondentów, większość pracowników zainteresowanych pracą za granicą, była wcześniej zatrudnionych w Polsce. Wśród respondentów, którzy wstępnie odpowiedzieli na oferty pracy, 60% pracowało przed pandemią w Polsce, a 40% za granicą. Co ciekawe, w raporcie nie wyłoniono jednego dominującego powodu powrotu pracowników do ojczyzny. Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi znalazły się trzy i uplasowały się na podobnym poziomie: utrata pracy – 30%, obawa o zachorowanie -29%, chęć powrotu do rodziny -27%.

69 proc. badanych chce jak najszybciej wyjechać do pracy za granicę

Spośród respondentów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia rekrutacyjne aż 92% jest zdecydowanych na wyjazd do pracy za granicę. Wśród nich 81% udzieliło odpowiedzi „tak”, a 11% „raczej tak”. Tylko 5% jeszcze nie podjęło decyzji co do wyjazdu, a 3% zrezygnowało z procesu rekrutacyjnego i wyjazdu.

- Zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy do Holandii i Niemiec widocznie wzrasta. Szacujemy, że chętnych do pracy sezonowej za granicą jest niemal o 30% więcej niż w poprzednim roku. Wśród osób, które wstępnie odpowiadają na nasze oferty pracy, aż 92% jest rzeczywiście zdecydowanych na wyjazd. Wynika to przede wszystkim ze stagnacji gospodarczej i trudnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Holandia także walczy teraz ze skutkami koronawirusa, ale wpływ pandemii na rynek pracy jest znacznie mniejszy niż w Polsce – mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director w OTTO Work Force.