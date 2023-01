Biznes i technologie

Co drugi pracownik tymczasowy z Ukrainy może zostać w Polsce

Autor: opr. RW

Data: 05-01-2023, 19:46

Połowa pracowników tymczasowych z Ukrainy chce wrócić po zakończeniu wojny do ojczyzny. Jednocześnie aż 45% deklaruje, że póki co chce zostać w Polsce i zobaczyć jak rozwinie się sytuacja. Wśród planów na najbliższe miesiące pojawiają się także nauka języka polskiego, znalezienie samodzielnego mieszkania i sprowadzenie do Polski najbliższej rodziny. Ci, którzy rozważają wyjazd do innego kraju niż Ukraina myślą przede wszystkim o Niemczech.

