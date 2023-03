Czas odgrywa kluczową rolę w organizacji łańcuchów dostaw branży beverage. Dla terminowości szczególnie ważne jest szybkie i sprawne załatwienie formalności celnych, a tu konieczny jest wybór odpowiedniego dla przesyłek kodu HS. Hillebrand Gori, operator logistyczny dla branży beverage, zebrał najważniejsze informacje - co trzeba wiedzieć o kodach HS i jak je poprawnie stosować.

Co to jest kod HS?

Kod HS to rozpoznawalny na całym świecie sześciocyfrowy kod identyfikacyjny używany przez instytucje rządowe do identyfikacji, rejestracji i kontroli towarów wysyłanych na skalę międzynarodową. Kod HS czyli System Zharmonizowany został przygotowany przez Światową Organizację Celną (WCO).

Organizując transporty dla firm z branży winiarskiej Hillebrand Gori wykorzystuje kody HS do przekazywania informacji o rodzaju wysyłanego wina w uniwersalnym formacie, który jest akceptowany przez wszystkie kraje korzystające z tego systemu. W kodach HS zawarte są informacje takie jak koszty ceł importowych, VAT i innych opłat, możliwość zastosowania preferencyjnych warunków czy obowiązujące ograniczenia lub zakazy.

Jak odszukać produkt na liście kodów HS?

Lista kodów HS obejmuje około 5 000 kategorii. Podzielona jest na 21 sekcji i 99 rozdziałów. Kolejne pozycje i podpozycje pozwalają na bardziej szczegółową kategoryzację produktu. W sześciocyfrowym kodzie pierwsze dwie cyfry oznaczają dział, kolejne dwie - kategorie, a ostatnie dwie to pozycje w danej kategorii. Kod HS dla win można znaleźć na stronie internetowej WCO Harmonized System. Przykładowo, jak podpowiada Hillebrand Gori, ustalając kod HS dla hiszpańskiego wina Rioja, najpierw trzeba wybrać sekcję IV, która obejmuje „Napoje, spirytus i ocet", następnie odnaleźć dział 22 „Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet", kategorię 04 czyli „Wino ze świeżych winogron" i pozycję 21 „Pozostałe wina". Kod HS dla wina Rioja to 220421.

Kody HS obowiązują w 212 krajach na świecie

Kody HS są stosowane przez urzędy w 212 krajach na świecie, w tym Polsce, do oznaczania i kategoryzowania ponad 98% produktów będących przedmiotem handlu międzynarodowego. Jak zaznaczają eksperci Hillebrand Gori, trzeba pamiętać jednak o tym, że poszczególne kraje mogą dodawać kolejne cyfry do pierwotnego sześciocyfrowego kodu, co wiąże się z ich wewnętrznym ustawodawstwem, wymagającym bardziej szczegółowej klasyfikacji. Kody HTS, CN, TARIC i podobne systemy są formami kodu HS stosowanymi na różnych rynkach.

Różnice pomiędzy HS, HTS, CN, TARIC i kodami towaru

Każdy kraj ma własne, wewnętrzne wytyczne dotyczące sposobu importowania napojów, a także odszukania i przypisania właściwego kod HS. Na przykład w Unii Europejskiej do wywozu wina stosuje się ośmiocyfrowy kod HS zwany kodem Nomenklatury Scalonej lub kodem CN. Siódma i ósma cyfra identyfikują podpozycje w systemie CN. Do importu wina spoza UE niezbędny jest kod TARIC. Jest to kod CN plus dodatkowe cyfry wymagane przez przepisy EEA (European Economic Area). Kod TARIC można sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej.

Z kolei, aby importować wino do Stanów Zjednoczonych, należy użyć kodu HS plus cztery dodatkowe cyfry, aby uzyskać tak zwany kod Harmonized Tariff Schedule (HTS). Kod HTS pozwala oszacować cła, które trzeba zapłacić importując wina do USA. Z kolei eksport z USA wymaga 10-cyfrowego kodu zwanego numerem Schedule B. Jeszcze inaczej ustalanie numeru kodu wygląda w Wielkiej Brytanii. Tu, w przypadku importu, należy użyć od 7 do 10-cyfrowego kodu towaru. Dodatkowe cyfry odnoszą się do systemu taryf celnych tego kraju.

Nieprawidłowy kod HS to poważne konsekwencje

Użycie nieprawidłowego kodu HS może zostać uznane przez administrację celno-skarbową za wprowadzenie w błąd, brak zgodności z przepisami lub źle wypełnioną deklarację. Jeśli przesyłka, np. z winem, zostanie skontrolowana na dowolnym etapie transportu, a celnicy stwierdzą, że kod nie opisuje dokładnie zawartości ładunku, może to skutkować poważnymi konsekwencjami. Należą do nich kary za nieprzestrzeganie przepisów, opóźnienie lub zajęcie przesyłki, niedopłata lub nadpłata ceł albo podatków, cofnięcie uprawnień importowych/eksportowych, czy utrata możliwości zawarcia umów o wolnym handlu lub niewłaściwe ich zastosowanie.

Jak podkreślają eksperci Hillebrand Gori, kod HS może wydawać się tylko krótkim ciągiem cyfr, ale sukces dostaw wina i innych napojów zależy od tego, czy będzie on prawidłowy. Poruszanie się w labiryncie kodów HS, TARIC, HTS, kodów towarów i numerów Schedule B może sprawiać trudność. Aby uniknąć pomyłki, warto skonsultować się z doświadczoną firmą spedycyjną, która pomoże w wyborze właściwego kodu dla konkretnego ładunku.