Co muszą zmienić firmy spożywcze?

W związku z polityką klimatyczną zmieniają się oczekiwania kontrahentów oraz instytucji finansowych wobec firm spożywczych - z Łukaszem Dobrowolskim, dyrektorem ds. strategii klimatycznych i rynku energii w Fundacji Climate Strategies Poland rozmawia Olimpia Wolf.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 07-02-2022, 07:45

Łukasz Dobrowolski, dyrektor ds. strategii klimatycznych i rynku energii w Fundacji Climate Strategies. Fot, PTWP

„Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf” to autorski cykl wywiadów dotyczących szeroko rozumianego rynku żywności.

W poniższym tekście rozmawiamy o potrzebie dekarbonizacji gospodarki, w tym podmiotów działających w łańcuchu dostaw żywności oraz o nowych oczekiwanaich instytucji finansowych i kontrahentów.

Polityka klimatyczna: mniej oczywiste oczekiwania

Olimpia Wolf: Jakie są największe wyzwania dla firm spożywczych związane z dekarbonizacją gospodarki oraz ze zmianami klimatu?

Łukasz Dobrowolski: Ceny energii bardzo wzrosły, więc firmy zaczynają zauważać, że dekarbonizacja gospodarki i podmiotów w niej działających staje się coraz bardziej istotna. W Fundacji Climate Strategies Poland od lat pracujemy z firmami dużymi i średnimi w obszarze dekarbonizacji. Zaczynamy też intensywną współpracę z branżą spożywczą, ponieważ widzimy, że w tematyce systematycznego ograniczania emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery jest dużo do zrobienia. Wszyscy jesteśmy świadomi, jak wygląda i do czego zmierza polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Mniej oczywiste jest to, że wobec przedsiębiorców zmieniają się oczekiwania kontrahentów oraz instytucji finansowych, takich jak banki czy fundusze inwestycyjne.

Dekarbonizacja: Co muszą zmienić firmy spożywcze?

Jakie to oczekiwania?

Firmy handlujące produktami spożywczymi, to często międzynarodowe koncerny, które od lat mają swoją wewnętrzną politykę dekarbonizacji. Jednym z jej elementów, który stał się obecnie bardzo istotny, jest praca z podmiotami łańcucha dostaw żywności i analizowanie, a potem zmniejszanie śladu węglowego produktów, którymi detaliści potem handlują. Jest pierwszy polski przykład: w grudniu 2021 roku Żabka ogłosiła w Polsce twarde cele redukcji swojego śladu węglowego. Inne wielkie sieci handlowe też nad tym pracują. Są w trakcie opracowania procedur od swoich dostawców. Chcą pozyskiwać dane o śladzie węglowym produktów wytworzonych przez firmy spożywcze. Ale nie tylko. Chcą też wiedzieć, jaka jest emisyjność produktów wygenerowana od pola aż do wejścia do sklepu, łącznie z produkcją i logistyką, czyli wszystkimi elementami łańcucha dostaw żywności. Jest to wielkie wyzwanie dla branży spożywczej, zwłaszcza dla podmiotów, które mają dużo produktów w portfolio.

To jak firmy spożywcze sobie z tym radzą?

Działające w Polsce międzynarodowe koncerny spożywcze od lat mają wdrożoną politykę zrównoważonego rozwoju, dekarbonizacji i przestrzegania odpowiedzialności społecznej. Posiadają więc dane o śladzie węglowym swoich produktów. Ale wiele średnich czy mniejszych firm spożywczych dopiero zaczyna w tym temacie działać, głównie z tego względu, że banki i kontrahenci zaczynają się tego domagać. Wyraźnie więc widać, że nie jest to już tylko sprawa odpowiedzialności społecznej biznesu, ale kwestia konkurencyjności klimatycznej. Czyli albo przedsiębiorstwo posiada strategię z tym związaną i tym samym wyróżnia się na tle konkurencji albo będzie miało problemy.

Oprac. na podstawie rozmowy wideo.

Zapraszamy do lektury wszystkich wywiadów z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".