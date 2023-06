Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon w rozmowie z Portalem Spożywczym wymienił trzy główne trendy, które napędzają dziś konsolidację sektora spożywczego w Polsce.

- Po pierwsze, zmiany w zachowaniach konsumentów. Tworzą się nowe produkty, a my jako fundusz idziemy za produktem. Postawiliśmy w Wosanie na napoje aseptyczne, jest to mocny trend i w oparciu o niego się rozwijamy. Dodatkowo, następuje odejście od produktów środka, musi być dopasowanie wielkości produktów, opakowań etc. Po drugie, polaryzacja sytuacji rynkowej i finansowej liderów lub dobrze zorganizowanych firm w relacji do mniejszych podmiotów - dodaje.