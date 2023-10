Nawet najbardziej idealne raporty nie zastąpią człowieka. Umysł ludzki jest wciąż dużo ważniejszy w prowadzeniu biznesów, szczególnie w branży FMCG, niż sztuczna inteligencja – podkreśla Tomasz Mietiułka, dyrektor finansowy Upfield na Europę Centralną i Południowo - Wschodnią, wiceprezes firmy, a także jeden z prelegentów w czasie tegorocznego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Umysł ludzki jest wazniejszy w prowadzeniu biznesu niż sztuczna inteligencja - podkreśla Tomasz Mietiułka, dyrektor finansowy Upfield na Europę Centralną i Południowo - Wschodnią i wiceprezes firmy/Fot. Upfield Polska

Czy systemy cyfrowe pomagają przekształcać dane w informacje i sygnał decyzyjny?

W jakich obszarach sztuczna inteligencja nie wyręczy ludzkiego umysłu?

Wybór platform cyfrowych a szycie eleganckiego garnituru na miarę

Jak dzięki digitalizacji uzyskać przewagę konkurencyjną?

Czytaj więcej Przewidywanie usterek i prognozowanie popytu. Nowe technologie w koncernie mięsnym (WYWIAD)

Dane z wielu źródeł przekształcone w informacje ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych

Nowe technologie to m.in. sprawne i szybkie gromadzenie oraz analizowanie danych spływających z różnych źródeł. Jak ten walor cyfryzacji przekłada się na efektywność codziennego funkcjonowania Państwa firmy?

Szybkość podejmowania decyzji ma obecnie jeszcze większe znaczenie, niż kilka lat temu. Nikt nie przepuszczał, że na przestrzeni połowy dekady nasz sposób pracy, robienia zakupów, komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi ulegnie tak dużej transformacji. Bez umiejętności odpowiedniego połączenia kropek, często w tym kontekście używany jest angielski termin „connecting dots”, dane, które są dostępnie w niespotykanej dotąd ilości, nie pomogą. Wręcz przeciwnie mogą być hamulcem utrudniającym efektywne podejmowanie decyzji. W firmie Upfield korzystamy codziennie z danych wewnętrznych takich jak rachunki zysków i strat marek, rachunki zysków i strat klientów, raporty kontroli kredytowej, bilanse. Sięgamy też po dane zewnętrzne dostępne na rynku np. raporty Nielsena, a także po monitoring mediów, monitoringi cenowe, informacje zawarte w gazetkach handlowych.

Upfield produkuje żywność pochodzenia roślinnego. Jednym z popularnych artykułów jest margaryna Rama/Fot. Upfield Polska

Przekształcenie tych wieloźródłowych danych w formę informacji oraz sygnału decyzyjnego jest procesem bardzo sprawnym i efektywnym. Dlatego codziennie możemy śledzić informacje o wynikach. W firmie Upfield korzystamy z dynamicznych raportów na Power Bi, ale żadne raporty, nawet najbardziej idealne nie zastąpią człowieka.

Czyli systemy cyfrowe są pomocne w gromadzeniu i przetwarzaniu ogromnej ilości danych, ale tylko umysł ludzki jest w stanie wyciągnąć z nich właściwe wnioski?

Umysł ludzki jest wciąż dużo ważniejszy w prowadzeniu biznesów, szczególnie w branży FMCG, niż sztuczna inteligencja. Ponieważ wciąż decyzję podejmuje człowiek. Jeśli danych dostarczonych przez systemy scyfryzowane jest za dużo, to tylko człowiek jest w stanie zrobić odpowiednią selekcję i szybko uwzględnić te sygnały, które są niezbędne do podjęcia sprawnej decyzji.

Jaki system cyfrowy wybrać? Uniwersalny czy dostosowany do organizacji?

Czy szyte na miarę i właściwie dobrane do charakteru przedsiębiorstwa rozwiązania cyfrowe pomagają uzyskać przewagę nad rynkową konkurencją?

Moim zdaniem standardowe rozwiązania dostępne na rynku można porównać do garnituru z dobrego sieciowego sklepu z markową odzieżą dla mężczyzn. Spełniają zdecydowaną większość funkcji od wygody, jakości, a nierzadko estetyki. Jednakże, to garnitur zaprojektowany i uszyty przez doświadczonego krawca zapewnia doskonałe dopasowanie do sylwetki klienta i może zbliżyć się do ideału na dany moment. Jak nietrudno się domyślić takie rozwiązanie jest znacznie droższe niż gotowe modele i to jest jego duża wada. My decydując się na konkretne systemy cyfrowe dokonujemy podobnego wyboru: między uniwersalną opcją dostępną od ręki a modelem przemyślanym, dostosowanym do charakteru i dynamiki organizacji. Ten wybór nigdy nie był i nie będzie jednoznaczny, ponieważ zależy od zasobów, analizy potrzeb, odpowiedzenia na pytanie, czy w przyszłości firma będzie w stanie odpowiednio dany system pielęgnować i utrzymywać. To jest spore wyzwanie.

Czy digitalizacja pomaga wyprzedzić rynkową konkurencję?

Na pewno. Ale z podobnych systemów korzysta aktualnie większość firm z sektora spożywczego. Jak zatem efektywnie używać tych narzędzi, by dostać jak największy kawałek rynkowego tortu i być po prostu lepszym od swoich biznesowych rywali?

Moim zdaniem elementem, który może stanowić o przewadze konkurencyjnej jest zachowanie balansu między poziomem komplikacji tych systemów, w szczególności inputu (jakość danych), outputu (informacji w postacie raportów zarządczych), czy w końcu umiejętnością odczytywania sygnałów do działania.

Systemy cyfrowe są także wykorzystywane w tworzeniu efektywnych kampanii promocyjnych/Fot. Upfield Polska

Świetnie skrojony system informacyjny business intelligence, czyli rozwiązania oparte o złożone algorytmy sztucznej inteligencji, powinny dawać jasne rekomendacje, które ułatwią zarządowi szybkie podejmowanie słusznych decyzji biznesowych, czy też korygowanie wcześniejszych planów. Tak efektywnie funkcjonujący system cyfrowy przyczyni się do zwiększenia wartości firmy.

Dobry system cyfrowy jest sojusznikiem działań promocyjnych

Czy nowoczesne narzędzia cyfrowe są także przydatne w tworzeniu długofalowej strategii rozwoju czy promocyjnych działaniach prokonsumenckich?

Bez wątpienia tak. Strategie promocyjne są obecnie jednym z najważniejszych, obok inwestycji w budowanie marek, filarów w większości organizacji. Wartość firmy jest bezpośrednio związana ze wzrostem zyskowności sprzedaży produktów dla klientów takich jak sieci handlowe, które w odpowiedniej cenie eksponują je na szerokiej półce. Sojusznikiem w tych działaniach jest dobry system dotyczący zarządzania oraz kontroli cen, częstotliwości i czasu trwania promocji oraz doboru odpowiedniego portfolio. To rozwiązanie, które pozwala tak konstruować plany promocyjne, by uwzględniały główne priorytety i cele organizacji. To z jednej strony wyzwanie, ale i szansa by być lepszym od konkurencji choćby o te pół kroku, pół procent. To zawsze znacząca wartość, zwłaszcza na rynkach z wysoką penetracją produktów, gdzie o sukcesie decyduje umiejętność perfekcyjnej egzekucji strategii.