Co to jest kokornak? W czwartkowym odcinku popularnego teleturnieju "Milionerzy" pojawiło się pytanie z kategorii rośliny. Było warte 250 tys. zł, ale uczestnik niestety nie znał poprawnej odpowiedzi.

Co to jest konornak? | fot. Shutterstock

Kornak dozoruje słonie, a kokornak? W czwartkowej edycji programu "Milionerzy" takie pytanie usłyszał Mikołaj Sadek z Gdańska. To było pytanie za 250 tys. zł, gdańszczanin miał w tym momencie już 125 tys. zł na koncie, a od miliona dzieliły go trzy pytania.

Czym jest kokornak? Pytanie w Milionerach

Pytanie o kokornaka w Milionerach brzmiało tak (i miało takie propozycje odpowiedzi):

Kornak dozoruje słonie, a kokornak:

A: ma niewielkie rondo.

B: podaje się z orzeszkami pinii.

C: najlepiej rośnie w cieniu.

D: tańczy się parami.

Uczestnikowi nie pomogło niestety ostatnie koło ratunkowe (zarówno on jak i jego teściowa nie znali poprawnej odpowiedzi, mieszczącej się pod literką C) i postanowił zakończyć grę z 125 tys. zł na koncie.

Co to jest kokornak i gdzie rośnie ta roślina?

Kokornak to rodzaj roślin występujących jako byliny i pnącza (ok. 500 gatunków). Rodzaj należy do podrodziny Aristolochioideae, rodziny kokornakowatych (Aristolochiaceae Juss), rzędu pieprzowców, kladu magnoliowych w obrębie okrytonasiennych.

To długowieczne pnącze, żyjące do kilkudziesięciu lat. Występuje naturalnie w Stanach Zjednoczonych, ale w naturalizowanej formie również w Europie i innych regionach świata. Spotkać je mozna w lasach i na skałach, rośną w cienistych i półcienistych miejscach.