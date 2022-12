W razie awarii Krajowego Systemu e-Faktur, który będzie obowiązkowy dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2024 r., podatnicy będą wystawiać faktury papierowe lub elektroniczne - podało Ministerstwo Finansów.

Co w razie awarii systemu e-faktur? Resort podaje dwa rozwiązania. fot. unsplash

Kiedy ruszy Krajowy System E-Faktur?

Od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur, w ramach którego będą przesyłane i gromadzone faktury VAT. Jednak, jak wskazało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniu przesłanym PAP, w razie awarii systemu, przedsiębiorca będzie wystawiał fakturę w wersji papierowej lub elektronicznej.

Co w razie awarii systemu e-faktur?

"Po zakończeniu awarii KSeF faktury wystawiane w tym okresie wystawca będzie miał obowiązek przesłać do KSeF w terminie do 7 dni od dnia zakończenia awarii KSeF, określonej w komunikacie zamieszczonym na BIP MF. Dopiero jeśli podatnik nie spełni ww. obowiązku organ podatkowy będzie mógł nałożyć, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w pierwszym okresie stosowania KSeF - do końca czerwca 2024 r. - nie będą stosowane przepisy o karach" - podało Ministerstwo Finansów.

O awarii podatnicy będą informowani na stronie z Biuletynem Informacji Publicznej MF. Poza tym - jak zapowiedział resort finansów - zostanie przygotowany dodatkowy niezależny od KSeF interfejs informujący podatnika o awarii systemu. Programy księgowe podatników będą mogły się z nim zintegrować, aby automatycznie sprawdzać dostępność KSeF. W związku z tym podatnik będzie na bieżąco wiedział, kiedy zakończyła się awaria.

Awaria systemu e-faktur. Jaki wzór faktury?

"W okresie awarii podatnik będzie stosował ten sam wzór faktury, który będzie stosowany powszechnie po wdrożeniu obligatoryjnego e-fakturowania. Wypełniony przez podatnika wzór faktury wraz z wprowadzoną w polu P_1 - datą wystawienia faktury będzie stanowił pełnoprawną fakturę, którą następnie podatnik jest zobowiązany przekazać nabywcy w sposób z nim uzgodniony" - wskazano w wyjaśnieniach MF.

Resort dodał, że polskie rozwiązanie w tym zakresie jest wzorowane na tych zastosowanych we Włoszech. Ich celem jest, aby KSeF działał w "sposób skuteczny i operatywny", co wymaga, aby wszystkie wystawiane faktury znalazły swoje odzwierciedlenie w systemie KSeF - nawet w sytuacji przejściowej awarii systemu. MF wyjaśniło, że nie ma ryzyka, że w razie awarii systemu dojdzie do sytuacji, że jedna faktura będzie liczona podwójnie, bo data dokumentu przesłanego do systemu po awarii będzie inna niż data wystawienia dokumentu papierowego.

System e-faktur nie działa. Co robić?

"W okresie awarii podatnik będzie stosował ten sam wzór faktury, który będzie stosowany powszechnie po wdrożeniu obligatoryjnego e-fakturowania. Wypełniony przez podatnika wzór faktury wraz z wprowadzoną w odpowiednim polu - datą wystawienia faktury będzie stanowił pełnoprawną fakturę, którą następnie podatnik jest zobowiązany przekazać nabywcy w sposób z nim uzgodniony. Natomiast przesłanie takiej faktury do KSeF będzie miało charakter tylko uzupełniający. KSeF będzie miał zapisaną datę awarii i tak przesłanej fakturze zostanie nadany numer KSeF z uwzględnieniem daty określonej przez podatnika (w odpowiednim polu struktury)" - podał resort finansów. Ministerstwo wskazało także, że nie będzie multiplikowania faktur w razie błędu oprogramowania, wskutek którego podatnik będzie wielokrotnie wysyłał ten sam dokument.

"(…) należy wskazać, że system działa transakcyjnie. Jeśli w odpowiedzi na wysyłkę pierwszej faktury integrowany system nie zweryfikuje statusu transakcji (odrzucony/przyjęcie), wysyłanie drugi raz tego samego dokumentu będzie błędem po stronie dostawcy oprogramowania, z którego korzysta podatnik. Aby usunąć taką możliwość zostaną wprowadzone stosowne mechanizmy blokowania duplikatów, np. w ramach jednej sesji" - dodało MF.