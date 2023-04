Robert Telus urodził się 18. kwietnia 1969r. W Opocznie. Jest posłem Prawa i Sprawiedliwości od 2007 roku, czyli już czwartą kadencję. Przewodniczy sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Sejmie zajmuje się także monitorowaniem wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz podkomisji ds. zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W Sejmie jest autorem 9 interpelacji poselskich, którym nadano bieg. Jest aktywnym posłem, gdyż statystyka sejmowa wskazuje, iż brał udział w 97.72 proc. głosowań sejmowych i 53 razy zabierał głos.

W swoim ostatnim wystąpieniu, które miało miejsce 7 lutego br. podkreślał znaczenie ekoschematów dla rolnictwa.

- Ekoschematy to jest takie hasło, które bardzo mocno dotyczy tego dokumentu. Są to ekoschematy, które, tak jak już powiedziałem, również są dostosowane do naszego polskiego rolnictwa. Wymienię takie może trzy najprostsze ekoschematy, które każdy rolnik może zastosować: dopłata do przyorania obornika, dopłata do planu nawozowego, tutaj mówimy również o wapnowaniu. To są proste rzeczy, które rolnicy i tak robią, i tak, i do tego są dopłaty. Jeżeli spełnią tylko wymagania dotyczące dwóch ekoschematów, tych najprostszych ekoschematów, a jest ich oczywiście więcej i można wtedy więcej środków dostać, ale jeżeli spełnią wymagania dotyczące tylko dwóch ekoschematów, które i tak do tej pory spełniali, to dostaną dopłaty, tak jak powiedziałem, średniounijne, a nawet wyższe, tak że to jest ważna rzecz. Chciałbym, żeby takie hasło przyświecało każdemu rolnikowi szczególnie dzisiaj, bo dziś tymi ekoschematami powinniśmy zainteresować wszystkie strony polityczne, zainteresować rolników. Ekoschematy, większe dopłaty to hasło, o którym powinniśmy mówić, bo jest to korzyść dla polskiego rolnika. Chodzi o to, żeby z tych ekoschematów skorzystało jak najwięcej rolników, żeby się tym zainteresowali, dlatego ośrodki doradztwa rolniczego już rozpoczęły szkolenia. Najbliższe szkolenie w moim mieście, w Opocznie, będzie przeprowadzone przez ośrodek doradztwa rolniczego 16 lutego. Zachęcam do udziału wszystkich rolników. O tym też mówiliśmy na posiedzeniu komisji, drodzy państwo, to nie jest tylko ode mnie, ale również od wszystkich członków komisji, od pana ministra. Zachęcam wszystkich rolników do zainteresowania się szkoleniami prowadzonymi przez ośrodki doradztwa rolniczego, bo jest to wielka szansa dla polskiego rolnika na to, żeby zdobyć jak największe środki. To dotyczy opłacalności i korzyści dla polskiego rolnictwa, ale też szansa na to, by pozyskać środki na modernizację. Ale tak jak powiedziałem, dobrze jest również skorzystać ze szkoleń, które są prowadzone

- mówił Robert Telus w Sejmie.