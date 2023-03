Dookoła rynku

Co włożyć do koszyczka wielkanocnego, a czego nie wolno?

Autor: Witold Stech

Data: 20-03-2023, 16:34

W Polsce od wieków celebruje się zwyczaj święcenia pokarmów. Przed Wielkanocą wierni udają się do kościołów, aby w czasie uroczystego nabożeństwa kapłan mógł pobłogosławić koszyki pełne żywności. Skąd się wzięła święconka i co włożyć do koszyczka wielkanocnego?

Na początku wierni święcili tylko chleb i jajka. Co można dziś włożyć do koszyczka? | fot. Shutterstock