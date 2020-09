Co z Polskim Holdingiem Spożywczym? Wiceminister Soboń: trwa wycena 17 spółek do konsolidacji

- Projekt zmienił właściwego ministra, jesteśmy na etapie szczegółowych wycen 17 spółek, które powinny zostać skonsolidowane i to się dzieje. To są spółki, które należą do aktywów Skarbu Państwa, choć niekoniecznie są to podmioty, które są bezpośrednio nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, to przede wszystkim spółki nadzorowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - powiedział w programie "Newsroom WP" Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych.

- Mamy tu segment skrobii ziemniaczanej, zbożowy, młynowy, jest też nasiennictwo, produkcja rolna, a w niewielkim zakresie przetwórstwo, oczywiści oprócz cukru, który jest tu bazowy - dodał.

Czy pojawi się w nim spółka handlowa? - Sieć sklepów to było duże nadużycie z ust tych, którzy tę informację przekazali. Oprócz konsolidacji aktywów własności Skarbu Państwa, taki podmiot mógłby próbować zdjąć jakieś firmy z rynku. Czy tak będzie nie wiem, na rynku pojawiają się różne możliwości, nie należy tego wykluczać - stwierdził.